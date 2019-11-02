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02 листопада 2019, субота, 10:08 5
Життя 2019-11-02T11:06:26+02:00
Українські Новини
Чорна П'ятниця-2019: коли чекати знижок і які товари будуть продавати

Чорна П'ятниця-2019: коли чекати знижок і які товари будуть продавати

Україна, знижки, Чорна П'ятниця, Розпродаж, 29 листопада
Чорна п'ятниця. Фото: pixabay
Чорна п'ятниця. Фото: pixabay

Чорная П'ятниця, яка викликала шквал недовіри до дня знижок, в 2019 році випадає на 29 листопада. За попередніми даними сайту "Skidochnik" в цьому році знижки будуть не тільки на одяг і взуття, а й на туристичні тури, авіаквитки і різноманітну техніку, передають Українські Новини.

У категорію розпродажів потрапляють закордонні туристичні тури та авіаквитки. Багато компаній готують акції на електронну техніку, автотовари, ходову побутову техніку, дитячі іграшки, меблі для дому та інші товари. Очікуються хороші знижки на різні навчальні курси та книжкові видання.

Повний список всіх учасників Чорної П'ятниці продовжує формуватися. Вже зараз можна сказати, що розпродаж будуть проводити такі відомі компанії як Eldorado, Comfy, Rozetka, Answer, Adidas і безліч інших. У 2019 році до цього заходу приєднається ще не один десяток нових онлайн магазинів і організацій.

Застати Black Friday можна буде і в торгових центрах. Проте максимальні розпродажі там будуть тривати лише один день.

Максимальні знижки до -90% будуть оголошені далеко не на всі товари і популярні послуги. Частіше можна буде побачити цифри -50% і -30%.


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