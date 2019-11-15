Сотні брендів закликають відмовитися від покупок в Чорну п'ятницю-2019

Більш ніж 300 брендів одягу виступили з ініціативою відмовитись від масових закупівель у Чорну п'ятницю. Головна причина - захист довкілля, повідомляє "BBC Україна".

Вони організували кампанію "Зробимо п'ятницю знову зеленою", в межах якої пояснюють, що знижки та акції спонукають людей купувати речі, які їм не потрібні. "Надмірне виробництво" призводить до кліматичних змін, наголошують активісти. Натомість вони пропонують людям присвятити 29 листопада цього року перегляду речей у своїх шафах: подивитися, який одяг вони можуть полагодити, продати або віддати на переробку.

Консорціум підприємств роздрібної торгівлі Британії (BRC) не погоджується з такою позицією. Там вважають, що Чорна п'ятниця дає змогу купувати товари, які інакше люди не могли б собі дозволити.

Команда активістів складається переважно з французьких брендів. Головний ініціатор - Ніколас Рор, один із засновників Faguo - компанії з виробництва одягу.

"Сучасний процес споживання - дуже спотворений. Люди купують не тому, що їм це потрібно, а тому що підпадають під вплив і маніпуляції. Ми ж хочемо, щоб вони зосередились на тому, що вже мають у своїх шафах, і купували лише те, що дійсно необхідно", - каже він.

Чорна п'ятниця - день неймовірних акцій та знижок на всі товари. Розпродаж зазвичай триває 24 години. Сама ідея зародилася в США, а дата проведення пов'язана з Днем подяки. Традиційно Чорна п'ятниця стартує на наступний день після Дня подяки, коли американці починають готуватися до Різдва.

Економія під час шопінгу може бути значною, покупці шикуються у черги за декілька днів до початку продажів, а вебсайти компаній не можуть обробити гігантську кількість замовлень.

Як повідомляли Українські Новини, українці витратили в Чорну п'ятницю рекордну суму на побутову техніку. Також тисячі співробітників Amazon в Європі застрайкували в Чорну п'ятницю.