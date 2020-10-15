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15 жовтня 2020, четвер, 19:28 19
Медицина 2020-10-15T23:00:04+03:00
Українські Новини
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан

7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан

Константин Долгий
Київ, Київська область, Лікарні, Держпродспоживслужба, Медпрацівники, дефіцит лікарів, Олег Рубан
Лікарня. Фото: Українське Фото
Лікарня. Фото: Українське Фото

За минулі шість місяців з медичних установ Києва звільнилися 7 000 лікарів і медпрацівників у той час, як міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому частина медичних працівників досі не отримала доплати до заробітної плати.

Відповідну заяву зробив глава Держпродспоживслужби в місті Київ Олег Рубан, пише APnews.

За словами Рубана, попри рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 серед жителів Києва, в столичних медустановах немає дефіциту койкомісць, які призначені для пацієнтів з коронавірусів.

"У Києві показник заповнюваності койкомісць не перевищує 65% по госпіталізації в профільні лікарні. Це нормально для столиці", - зазначив Рубан.

При цьому за словами глави Держпродспоживслужба столиці, більш нагальною проблемою Києва є дефіцит медичних працівників. За інформацією Рубана, за минулі шість місяців з київських лікарень звільнилися 7 тис. медпрацівників.

"Не треба додаткові ліжка розгортати, а додатковий персонал і обладнання", - резюмував Рубан.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що в Україні залишаються незаповненими 24,7 тис. посад лікаря.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я уже в кінці вересня має намір виплатити підвищені зарплати медичним працівникам.

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