7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан

За минулі шість місяців з медичних установ Києва звільнилися 7 000 лікарів і медпрацівників у той час, як міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому частина медичних працівників досі не отримала доплати до заробітної плати. Відповідну заяву зробив глава Держпродспоживслужби в місті Київ Олег Рубан, пише APnews. За словами Рубана, попри рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 серед жителів Києва, в столичних медустановах немає дефіциту койкомісць, які призначені для пацієнтів з коронавірусів. "У Києві показник заповнюваності койкомісць не перевищує 65% по госпіталізації в профільні лікарні. Це нормально для столиці", - зазначив Рубан. При цьому за словами глави Держпродспоживслужба столиці, більш нагальною проблемою Києва є дефіцит медичних працівників. За інформацією Рубана, за минулі шість місяців з київських лікарень звільнилися 7 тис. медпрацівників. "Не треба додаткові ліжка розгортати, а додатковий персонал і обладнання", - резюмував Рубан. Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що в Україні залишаються незаповненими 24,7 тис. посад лікаря. Крім того, Міністерство охорони здоров'я уже в кінці вересня має намір виплатити підвищені зарплати медичним працівникам.