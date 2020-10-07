Степанов пояснив, чому деякі медпрацівники не отримали доплати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пов'язує затримку з перерахуванням доплат медичним працівникам із зволіканням деяких головних лікарів з подачею документів. Станом на 6 жовтня доплати до зарплат перераховані 1 379 медичним закладам з 1 594.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Вчора станом на вечір кількість лікарень, яким були перераховані кошти, було 1 379 з 1 594", - сказав міністр.

Він зазначив, що решта лікарень повинні отримати виплати до четверга, 8 жовтня.

Як повідомляли Українськi Новини, в червні Кабінет Міністрів встановив 70%-у доплату до окладу лікарям, 50% - медсестрам і 25% - молодшому медперсоналу з вересня.

Так, в Києві на доплати медикам виділили майже 900 млн гривень. Доплати отримають всі медики столиці, в тому числі і працівники "швидкої допомоги".

Раніше в МОЗ визначили перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом, з підвищеними доплатами.

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