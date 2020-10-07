підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
07 жовтня 2020, середа, 23:15 6
Економіка 2020-10-08T01:00:01+03:00
Українські Новини
Степанов пояснив, чому деякі медпрацівники не отримали доплати

Степанов пояснив, чому деякі медпрацівники не отримали доплати

Кира Молчанова
Медики, Максим Степанов, Лікарі, Коронавірус, коронавірус в Україні, Медпрацівники, зарплати медиків
Максим Степанов
Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пов'язує затримку з перерахуванням доплат медичним працівникам із зволіканням деяких головних лікарів з подачею документів. Станом на 6 жовтня доплати до зарплат перераховані 1 379 медичним закладам з 1 594.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Вчора станом на вечір кількість лікарень, яким були перераховані кошти, було 1 379 з 1 594", - сказав міністр.

Він зазначив, що решта лікарень повинні отримати виплати до четверга, 8 жовтня.

Як повідомляли Українськi Новини, в червні Кабінет Міністрів встановив 70%-у доплату до окладу лікарям, 50% - медсестрам і 25% - молодшому медперсоналу з вересня.

Так, в Києві на доплати медикам виділили майже 900 млн гривень. Доплати отримають всі медики столиці, в тому числі і працівники "швидкої допомоги".

Раніше в МОЗ визначили перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом, з підвищеними доплатами.

Більше новин про: Медики Максим Степанов Лікарі Коронавірус коронавірус в Україні Медпрацівники зарплати медиків

Влада має забезпечити гідні умови медикам, а кияна...
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, ме...
МОЗ збільшує кількість тестувань за добу за рахуно...
У Києві на карантин закриті вже 4 школи. На "диста...
Керівництво "Нафтогазу" не зможе розраховувати на премії при збитках за підсумком року, про штрафи поки не говорять
У Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу
Новини
Збірна України з розгромним рахунком поступилася чинному чемпіону світу 00:07
У США переживають за робочі місця і ускладнюють правила видачі віз 23:45
Степанов пояснив, чому деякі медпрацівники не отримали доплати 23:15
МВС залучає літаки і вертольоти для реагування на порушення під час місцевих виборів 22:55
У Києві на карантин закриті вже 4 школи. На "дистанційці" вже більше 400 класів 22:28
більше новин
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
До Дня захисника України націоналісти проведуть марш у Києві та висунуть вимоги владі 12:01
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok