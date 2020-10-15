У Дніпровському районі Києва обірвалася кабіна ліфта з медиками всередині

У Києві бригада швидкої допомоги й 10-річна мешканка будинку ледь не загинули в кабіні ліфта, який зірвався з 8 поверху у той час, як вік понад 65% всіх ліфтів в Україні перевищив позначку 25 років

Як передають Українські Новини, про це в середу, 14 жовтня, повідомили на сторінці КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф міста Києва" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався в одному з багатоквартирних будинків у Дніпровському районі столиці. Увечері на номер "103" надійшло повідомлення про жінку, яка втратила свідомість і захлинається власною піною.

На місце оперативно виїхала бригада швидкої допомоги. Біля під'їзду їх зустріла 10-річна дочка жінки. Разом вони сіли в ліфт і почали підійматися до вказаної квартири. На 8 поверсі кабіна обірвалась і почала падати. На щастя, на висоті другого поверху спрацювала система аварійного гальмування.

Поки на місці працювали рятувальники, намагаючись визволяти медиків і дівчинку, на виклик була відправлена ​​ще одна бригада швидкої допомоги, яка надала допомогу жінці.

Відзначається, що в результаті події ніхто не постраждав, медики й дитина відбулися стресом.

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