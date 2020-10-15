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  • У Дніпровському районі Києва обірвалася кабіна ліфта з медиками всередині
15 жовтня 2020, четвер, 18:54 10
Події 2020-10-15T23:15:03+03:00
Українські Новини
У Дніпровському районі Києва обірвалася кабіна ліфта з медиками всередині

У Дніпровському районі Києва обірвалася кабіна ліфта з медиками всередині

Константин Долгий
Київ, Швидка медична допомога, Ліфт, Дніпровський район, події
Кнопки ліфта. Фото: pg12.ru
Кнопки ліфта. Фото: pg12.ru

У Києві бригада швидкої допомоги й 10-річна мешканка будинку ледь не загинули в кабіні ліфта, який зірвався з 8 поверху у той час, як вік понад 65% всіх ліфтів в Україні перевищив позначку 25 років.

Як передають Українські Новини, про це в середу, 14 жовтня, повідомили на сторінці КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф міста Києва" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався в одному з багатоквартирних будинків у Дніпровському районі столиці. Увечері на номер "103" надійшло повідомлення про жінку, яка втратила свідомість і захлинається власною піною.

На місце оперативно виїхала бригада швидкої допомоги. Біля під'їзду їх зустріла 10-річна дочка жінки. Разом вони сіли в ліфт і почали підійматися до вказаної квартири. На 8 поверсі кабіна обірвалась і почала падати. На щастя, на висоті другого поверху спрацювала система аварійного гальмування.

Поки на місці працювали рятувальники, намагаючись визволяти медиків і дівчинку, на виклик була відправлена ​​ще одна бригада швидкої допомоги, яка надала допомогу жінці.

Відзначається, що в результаті події ніхто не постраждав, медики й дитина відбулися стресом.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі 18-літній хлопець заліз на дах товарного вагона, щоб зробити екстремальне селфі, та отримав тяжкі опіки через ураження електричним струмом.

Тим часом в Луганській області через підрив пожежного автомобіля на невідомому вибуховому пристрої 3 людини травмовані.

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