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19 серпня 2019, понеділок, 16:50 22
Економіка 2019-08-19T19:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні 65% ліфтів працюють вже більше 25 років

В Україні 65% ліфтів працюють вже більше 25 років

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства заявляє, що 65,5% ліфтів експлуатуються більше 25 років.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"На сьогодні в Україні налічується понад 86 тис. ліфтів, з яких 55 тис. експлуатуються понад 25 років. Близько 1,5% від загальної кількості ліфтів - непрацюючі", - сказано в ньому.

Всього в країні налічується близько 27 тис. багатоквартирних будинків, в яких є ліфти.

Найбільше ліфтів, які використовують понад 25 років, у Луганській (98%), Херсонській (95%) і Кіровоградській (88%) областях.

У Києві таких ліфтів 46% від загальної кількості.

Також повідомляється, що Мінрегіонбуд розробляє алгоритм взаємин між керуючими багатоквартирними будинками та компаніями, що обслуговують ліфти.

Зокрема міністерство має намір чітко визначити межі відповідальності керівників за стан ліфтів, перелік необхідних для експлуатації ліфта документів тощо.

Як повідомляли Українські Новини, через ліфта в Сумах, що обірвався загинуло 2-місячне немовля.

Раніше повідомлялося, що в багатоповерхівці Києва обірвався ліфт з чоловіком. Однак в КМДА цю інформацію спростували.

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