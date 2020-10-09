У Луганській області пожежний автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Три людини постраждали

В Луганській області, де рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, через підрив пожежного автомобіля на невідомому вибуховому пристрої 3 людини травмовані. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Станично-Луганської районної державної адміністрації, передають Українські Новини. "9 жовтня 2020 о 9:50 під час гасіння пожежі в районі с. Болотене Станично-Луганського району на вибуховому пристрої стався підрив пожежного автомобіля ДП "Станично-Луганське ДЛМГ "АМУР", - сказано в ньому. Відзначається, що в результаті вибуху були травмовані водій пожежного автомобіля, майстер лісу Станично-Луганського лісництва і співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Постраждалі доставлені в Станично-Луганську районну лікарню. Пожежний автомобіль ремонту не підлягає. Підрив пожежного автомобіля. Фото: Facebook\/Станично-Луганська районна державна адміністрація Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 жовтня в результаті масштабних пожеж в Луганській області загинули 11 людей, ще 17 постраждали від опіків та отруєння чадним газом. Також рятувальники ДСНС розповіли, де була найскладніша ситуація.