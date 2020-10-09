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  • У Луганській області пожежний автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Три людини постраждали
09 жовтня 2020, пʼятниця, 16:43 6
Події 2020-10-09T17:45:02+03:00
Українські Новини
У Луганській області пожежний автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Три людини постраждали

У Луганській області пожежний автомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Три людини постраждали

Елена Новикова
дснс, Луганська область, ДСНС України, Вибуховий пристрій, підрив, підрив пожежного автомобіля, підрив транспорту
Підрив пожежного автомобіля в Луганській області. Фото: Facebook/Станично-Луганська районна державна адміністрація
Підрив пожежного автомобіля в Луганській області. Фото: Facebook/Станично-Луганська районна державна адміністрація

В Луганській області, де рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, через підрив пожежного автомобіля на невідомому вибуховому пристрої 3 людини травмовані.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Станично-Луганської районної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"9 жовтня 2020 о 9:50 під час гасіння пожежі в районі с. Болотене Станично-Луганського району на вибуховому пристрої стався підрив пожежного автомобіля ДП "Станично-Луганське ДЛМГ "АМУР", - сказано в ньому.

Відзначається, що в результаті вибуху були травмовані водій пожежного автомобіля, майстер лісу Станично-Луганського лісництва і співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Постраждалі доставлені в Станично-Луганську районну лікарню.

Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.

Подрыв пожарного автомобиля. Фото: Facebook/Станично-Луганська районна державна адміністраціяПідрив пожежного автомобіля. Фото: Facebook/Станично-Луганська районна державна адміністрація

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 жовтня в результаті масштабних пожеж в Луганській області загинули 11 людей, ще 17 постраждали від опіків та отруєння чадним газом.

Також рятувальники ДСНС розповіли, де була найскладніша ситуація.

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