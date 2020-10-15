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15 жовтня 2020, четвер, 17:48 6
Силові структури 2020-10-15T19:00:03+03:00
Українські Новини
Одеські прикордонники знайшли підводний "спиртопровід" контрабандистів

Одеські прикордонники знайшли підводний "спиртопровід" контрабандистів

Кира Молчанова
Спирт, одеська область, ДПСУ, Прикордонники України, Прикордонники, Контрабандисти, Спиртопровід

Працівники Державної прикордонної служби Одеської області, які нещодавно знайшли "підводний човен" контрабандистів, виявили підводний трубопровід для незаконного переміщення рідин, ймовірно, спирту.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі.

Поліетиленова труба діаметром 32 мм була знайдена в очеретах біля берега Кучурганського водосховища, що недалеко від кордону з Молдовою.

"Трубопровід проклали протиправні елементи, які, ймовірно, планували незаконне переміщення спирту або інших рідин через кордон", - йдеться в повідомленні.

На кінці шланга була заглушка. Конструкцію, швидше за все, ще не встигли використати, тому що з отвору не йшли будь-які запахи. Трубопровід тільки готували для можливого використання.

Всього прикордонники демонтували близько 200 метрів трубопроводу до лінії проходження кордону.

Для того, щоб знаходити подібні трубопроводи, прикордонники застосовують сканувальні радари. Зараз вони обстежують ділянку Ізмаїльського загону. Нещодавно моніторинг здійснювався на ділянці Білгород-Дністровського загону.

Трубопровід контрабандистів. Фото: ДержприкордонслужбаТрубопровід контрабандистів. Фото: Держприкордонслужба

Трубопроводом поки не користувалися. Фото: ДержприкордонслужбаТрубопроводом поки не користувалися. Фото: Держприкордонслужба

За таким трубопроводу можна доставляти спирт. Фото: ДержприкордонслужбаТаким трубопроводом можна доставляти спирт. Фото: Держприкордонслужба

Як повідомляли Українські Новини, контрабандисти в Одеській області спробували "креативно" приховати злочин – вони вирішили заховати частину контрабандного вантажу в найближчі сміттєві баки.

Також у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) загасили пожежу, яка перекинулася в Україну з території Російської Федерації.

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