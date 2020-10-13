Одеське ноу-хау: контрабандисти ховали від митників незадекларовані товари в сміттєвих баках, – Рєзнік

Директор Департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді Державної митної служби України Ігор Рєзнік повідомив, що підручні одного з найвідоміших контрабандистів країни Ореста Фірманюка, попавшись митникам на гарячому, спробували "креативно" викрутитися з ситуації, що склалася. Щоб приховати злочин, вони вирішили заховати частину контрабандного вантажу в найближчі сміттєві баки.

Про це митник заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався в неділю, 11 жовтня, коли співробітники Департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді, а також Координаційно-моніторингової та Одеської митниць викрили спробу контрабанди на складі Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "ЛСЛ Одеса", де відбуваються махінації Фірманюка.

"Щоб приховати злочин, його (Фірманюка) люди не знайшли нічого кращого, крім як покласти частину вантажу в сміттєві контейнери, які стояли неподалік. Не допомогло. Зараз митники фіксують факт порушення митних правил", - написав Рєзнік.

За словами директор Департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді Держмитслужби, це явно "вихід на новий рівень".

"Я лише не можу зрозуміти: Фірманюк опустився або все ж таки піднявся до рівня сміттєвих баків?" - зіронізував Рєзнік.

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