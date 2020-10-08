Українські прикордонники загасили пожежу, яка перекинулася з території Росії

Пожежа, що перекинулася з території РФ. Фото: ДПС України

Пожежа, що перекинулася з території РФ. Фото: ДПС України

В Державній прикордонній службі України (ДПСУ) заявили про пожежу, яка перекинулася в Україну з території Російської Федерації у той час, як рятувальники повністю ліквідували всі осередки загоряння в Луганській області

Як передають Українські Новини, про це в четвер, 8 жовтня, повідомила пресслужба ДПСУ.

Так, військовослужбовці відділу прикордонної служби "Дергачі" в Харківській області зафіксували просування вогню з території Росії.

За допомогою камер спостереження побачили, як з іншого боку кордону утворилася пожежа, і шквальний вітер роздмухав вогонь у напрямку до українського населеного пункту Ветеринарне.

Повідомляється, що завдяки спільним діям прикордонників та пожежній бригаді ДСНС пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати.

Як повідомляли Українські Новини, під Харковом у селищі Жихар місцеві жителі намагалися спалити сухостій, через що почалася масштабна пожежа, яка загрожувала житловим будинкам.

Тим часом станом на 7 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала 9 осередків пожеж у Луганській області, 1 осередок локалізувала.

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