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  • Українські прикордонники загасили пожежу, яка перекинулася з території Росії
08 жовтня 2020, четвер, 22:18 6
Події 2020-10-08T23:30:02+03:00
Українські Новини
Українські прикордонники загасили пожежу, яка перекинулася з території Росії

Українські прикордонники загасили пожежу, яка перекинулася з території Росії

Константин Долгий
ДПС, пожежа, Харківська область, Державна прикордонна служба України, події
Пожежа, що перекинулася з території РФ. Фото: ДПС України
Пожежа, що перекинулася з території РФ. Фото: ДПС України

В Державній прикордонній службі України (ДПСУ) заявили про пожежу, яка перекинулася в Україну з території Російської Федерації у той час, як рятувальники повністю ліквідували всі осередки загоряння в Луганській області.

Як передають Українські Новини, про це в четвер, 8 жовтня, повідомила пресслужба ДПСУ.

Так, військовослужбовці відділу прикордонної служби "Дергачі" в Харківській області зафіксували просування вогню з території Росії.

За допомогою камер спостереження побачили, як з іншого боку кордону утворилася пожежа, і шквальний вітер роздмухав вогонь у напрямку до українського населеного пункту Ветеринарне.

Повідомляється, що завдяки спільним діям прикордонників та пожежній бригаді ДСНС пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати.

Як повідомляли Українські Новини, під Харковом у селищі Жихар місцеві жителі намагалися спалити сухостій, через що почалася масштабна пожежа, яка загрожувала житловим будинкам.

Тим часом станом на 7 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала 9 осередків пожеж у Луганській області, 1 осередок локалізувала.

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