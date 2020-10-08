В Одеській області біля берега лиману прикордонники знайшли "підводний човен" контрабандистів

Прикордонники в Одеській області біля берегів лиману знайшли металеву конструкцію, що нагадує підводний човен. Швидше за все, "субмарина" належить контрабандистам. Про знахідку розповіли в пресслужбі Держприкордонслужби. У виявленому прикордонниками "підводному човні" є відсіки, які закриваються герметично. З боків до нього приварені балони зі стисненим повітрям, так що "субмарина" може переміщатися під водою і не тонути. А щоб вона могла сховатися під водою, всередині були мішки з піском. Конструкцію знайшли в 30 метрах від берега під час тралення дна Кучурганського лиману. Такі перевірки прикордонники проводять регулярно. Прикордонники припускають, що винахід тільки проходив випробування і його ще не використали "в справі". Як повинен був приводиться в рух "підводний човен", не повідомляється. "Підводний човен" контрабандистів. Фото: пресслужба Держприкордонслужби "Підводний човен" контрабандистів. Фото: пресслужба Держприкордонслужби Прикордонник. Фото: пресслужба Держприкордонслужби Як повідомляли Українські Новини, київська митниця вилучила дев'ять тонн делікатесу - китайського вугра Унагі Кабаякі загальною вартістю в майже три мільйони гривень. Тим часом, в Чернівецькій області на кордоні з Румунією українські прикордонники відкрили вогонь по позашляховику, водій якого намагався наїхати на наряд.