В Одеській області біля берега лиману прикордонники знайшли "підводний човен" контрабандистів

Прикордонники в Одеській області біля берегів лиману знайшли металеву конструкцію, що нагадує підводний човен. Швидше за все, "субмарина" належить контрабандистам .

Про знахідку розповіли в пресслужбі Держприкордонслужби.

У виявленому прикордонниками "підводному човні" є відсіки, які закриваються герметично. З боків до нього приварені балони зі стисненим повітрям, так що "субмарина" може переміщатися під водою і не тонути. А щоб вона могла сховатися під водою, всередині були мішки з піском.

Конструкцію знайшли в 30 метрах від берега під час тралення дна Кучурганського лиману. Такі перевірки прикордонники проводять регулярно.

Прикордонники припускають, що винахід тільки проходив випробування і його ще не використали "в справі".

Як повинен був приводиться в рух "підводний човен", не повідомляється.

"Підводний човен" контрабандистів. Фото: пресслужба Держприкордонслужби

"Підводний човен" контрабандистів. Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Прикордонник. Фото: пресслужба Держприкордонслужби

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