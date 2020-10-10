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10 жовтня 2020, субота, 05:30 6 Інфографіка
Фінанси 2020-10-10T06:00:02+03:00
Українські Новини
Українці можуть отримувати пенсію в 17 тисяч: як заробити максимальні виплати

Українці можуть отримувати пенсію в 17 тисяч: як заробити максимальні виплати

Надежда Комендантова
ПФУ, пенсійна реформа, пенсія
Пенсійна реформа. Фото:forbes.net.ua
Пенсійна реформа. Фото:forbes.net.ua

Максимальний розмір пенсії в Україні становить не більше 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних у той час, як  частина українців можуть вийти на пенсію достроково. На сьогодні це близько 17 тис. грн. Щоб отримати таку пенсію, зарплата має бути майже в 4,8 раза вище середньої.

Як пише "Обозреватель", максимальну пенсію може отримати українець з 35 роками стажу і "білої" зарплатою в розмірі близько 53 тисяч гривень.

Зазначимо, українці можуть вплинути тільки на два показники при підрахунку пенсій - стаж і розмір зарплати. Однак і українці із середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.

Для початку – працювати офіційно. Вимоги щодо стажу в Україні підвищують щороку. У результаті ті, кому залишилося до пенсії більш ніж 8 років, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, муситимуть мати 35 років стажу. І щоб не опинитися в пенсійному віці, але без пенсії, важливо працювати офіційно. Крім того, чим вищою є "біла" зарплата, тим краще. Якщо ви офіційно працевлаштовані, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.

До речі, роботодавець зобов'язаний оформити вас за трудовим договором і легально виплачувати вам заробітну плату. Навіть якщо на вашому місці роботи більшість працівників працюють "у тіні" або за договорами підряду, обов'язково потрібно звернутися до керівництва з проханням узаконити ваші відносини відповідно до Трудового кодексу. Якщо це не спрацює, варто замислитися про звільнення.

Юрист Олександр Плахотник нагадує: ті, хто працює неофіційно, не просто позбавляються можливості отримати пенсію. Вони також не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і навіть субсидію.

Коли українці можуть вийти на пенсію.Коли українці можуть вийти на пенсію.

Нагадаємо,  в Мінсоцполітики показали календар підвищення пенсій в 2021: на скільки зростуть виплати.

Також українці можуть отримувати іноземні пенсії: в Пенсійному фонді розповіли, кому "світять" виплати.

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