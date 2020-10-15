Естонії не потрібні українці, оскільки вони говорять російською і готові працювати за мізерну зарплату, - міністр

Естонії не потрібні українці, оскільки вони говорять російською і готові працювати за мізерну зарплату, - міні

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Гельме, який очолює консервативну народну партію Естонії, заявив, що не підтримує масову трудову міграцію з України в Естонію, тоді як раніше з Естонії депортували 12 українців за порушення карантину. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, Гельме назвав 2 головні причини, чому він виступає проти масової трудової міграції українців в Естонію.

"Ми не хочемо, щоб їх стало тут дуже багато. Українці не будуть розмовляти тут естонською, вони будуть розмовляти російською - це все зрозуміло. Я розумію їх дуже добре, це, звичайно, для них легше і вони будуть поповнювати російськомовне населення в Естонії. Тому ми проти цього ", - заявив Гельме.

Гельме побоюється того, що масова трудова міграція призведе до того, що в Естонії люди, що говорять естонською мовою, виявляться в меншості.

"В Естонії проживає близько мільйона естонців. і якщо ми відкриємо всі двері і ворота для українців, то через деякий час, ми ж бачимо статистику - десятки тисяч українців перебралися в Естонію. Це чимало для Естонії. Якби нас було 100 млн, то нехай би приїжджали 100 тис. українців ", - пояснив Гельме.

Другою причиною, через яку він проти масової трудової міграції українців, Гельме назвав загрозу для місцевих робітників.

"Вони готові працювати за мізерні зарплати. Втратять роботу наші люди - і естонці, і росіяни, які не готові працювати за мізерні гроші ", - сказав Гельме.

Повідомляється, що в Естонію протягом останніх років прибули понад 25 тис. трудових мігрантів з України, багато з яких працюють у сфері будівництва.

Як повідомляли Українські новини, раніше Гельме вже виступав за скасування безвізу для українців в Естонію.

Також Естонія планує виділити € 400 тис. на реалізацію проєктів на сході України.

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