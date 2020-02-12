Естонія планує виділити €400 тис. на реалізацію проектів на сході України

Поки лідер Консервативної народної партії Март Хельме виступає за скасування безвізового режиму для українців, Міністерство закордонних справ Естонії планує виділити 400 тис. євро на реалізацію проектів на сході України, орієнтованих на жінок і внутрішньо переміщених осіб.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Естонії, передають Українські Новини.

МЗС Естонії приймає заявки від охочих здійснити проекти у сфері освіти, екології, гендерної рівноправності та доступності медичної допомоги в Грузії, Україні, Афганістані, Молдові та Білорусі на загальну суму 1,2 млн євро.

"На проекти, пов'язані з Україною, передбачено 400 тис. євро", — йдеться в ньому.

Наголошується, що за ці гроші будуть також підтримані проекти, пов'язані з розробкою і впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у сфері державного управління, медіа, стратегічної комунікації, системи освіти та розвитку малого бізнесу.

Пріоритет надається проектам підтримки східної України.

Як повідомляли Українські Новини, Естонія підтримує повноцінне приєднання України до Євросоюзу і НАТО.

Разом з цим, Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових в'їзних віз для громадян Естонії.