Естонія депортує 12 робочих з України через порушення режиму самоізоляції

Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії наказав покинути країну 12 українським робітникам через те, що вони порушили правила самоізоляції

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Повідомляється, що понад 150 сезонних робітників з України прибули до Естонії оплаченим фермерами спецрейсом 21 липня. Прибулих протестували на COVID-19 в Талліннському аеропорту (позитивними виявилися три проби), а потім помістили в карантин на два тижні перед початком роботи, після чого знову протестували.

Під час проведеної під час карантину перевірки з'ясувалося, що правила самоізоляції в різному вигляді були порушені 46 разів. У тому числі були обгрунтовані підозри, що 17 осіб, яким слід було перебувати в самоізоляції, працювали. Після цього міністр внутрішніх березня Хельме заявив, що порушники повинні бути покарані за всією суворістю закону, а міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що вони повинні бути вислані з країни.

Наразі зроблені приписи про депортацію 12 українців, обвинувачених у порушенні карантинних вимог.

Фермери запевняють, що українці, яких хочуть депортувати, не працювали на полях, а приводили в порядок свої житлові приміщення, що були під одним дахом з основною будівлею ферми. За оцінкою Департаменту здоров'я, об'єкт, про який йде мова, не можна розглядати як житлове приміщення.

Прокуратура не задовольнила скаргу фермерів на рішення Департаменту поліції і прикордонної охорони. 12 українців повинні покинути Естонію в п'ятницю не пізніше півночі.

Як повідомляли Українські Новини, за порушення правил самоізоляції Латвія має намір позбавляти віз і посвідки на проживання.



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