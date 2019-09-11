Глава МВС Естонії хоче домогтися скасування безвізу для українців

Глава МВС Естонії, голова Консервативної народної партії Березень Хельма виступає за скасування безвізового режиму для громадян України. Про це повідомляє ERR .

Так, Хельма розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які приїжджають до Естонії.

Крім того, Хельма має намір представити парламенту відповідні законодавчі ініціативи вже цієї осені.

Також наголошується, що лідери Консервативної народної партії заздалегідь передбачали, що, як тільки Україна отримає безвізовий режим з ЄС, вона стане "троянським конем".

"Троянським конем, зокрема, для Росії, тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українців, скільки росіяни зі сходу України, зросійщені українці. Це міграційний тиск зі сходу на нас дуже сильний, і він продовжує посилюватися", - підкреслив Хельма.

Однак Хельма підкреслив, що повністю скасувати міграцію не вийде, але Естонія повинна мати можливість вирішувати, кого, в якій кількості, на який термін і на яких умовах впускати.

"Скасувати право безвізового режиму для громадян України неможливо і не в інтересах Естонії", - зазначив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

За його словами, односторонні скасування короткострокового безвізового режиму для громадян України з боку Естонії нерозумні і юридично неможливі.

Як повідомляли Українські Новини, дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу.

Тим часом за два роки "безвізу" з Євросоюзом ним скористалися більше 2 млн українців.