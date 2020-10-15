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15 жовтня 2020, четвер, 21:00 12 Карта
Суспільство 2020-10-15T23:30:02+03:00
Українські Новини
Накриють дощі і похолодає до +2: перед вихідними в Україні різко зміниться погода

Накриють дощі і похолодає до +2: перед вихідними в Україні різко зміниться погода

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Дощі, точний прогноз погоди
Прогноз погоди в Україні. Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні. Фото: pixabay

У п'ятницю, 16 жовтня, за прогнозом погоди в Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий дощ, хмарно з проясненнями, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15 градусів, вночі +10...+12 градусів тоді як ще 14 жовтня в Карпатах випав сніг, температура опустилася до -4, а також спостерігалася обмежена видимість. 

 Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, часом дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +8...+15 градусів; у Волинській області вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Карпатах часом дощ, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +6...+11 градусів.

У Моршині часом дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +10...+12 градусів.

У Трускавці часом дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +9...+11 градусів.

У Сваляві часом дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, часом дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +10...+17 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Полтавській області часом дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +17...+23 градуси, у Вінницькій області +14...+19 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Харківській області часом дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Погода в Украине 16 октябряПогода в Україні 16 жовтня 

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують аномальну зиму.

Раніше синоптики прогнозували, що  перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Кінець жовтня очікується майже зимовим: з 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, зарядять все посилюються дощі.  

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