Накриють дощі і похолодає до +2: перед вихідними в Україні різко зміниться погода

У п'ятницю, 16 жовтня, за прогнозом погоди в Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий дощ, хмарно з проясненнями, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15 градусів, вночі +10...+12 градусів тоді як ще 14 жовтня в Карпатах випав сніг, температура опустилася до -4, а також спостерігалася обмежена видимість.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, часом дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +8...+15 градусів; у Волинській області вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Карпатах часом дощ, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +6...+11 градусів.

У Моршині часом дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +10...+12 градусів.

У Трускавці часом дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +9...+11 градусів.

У Сваляві часом дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, часом дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +10...+17 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Полтавській області часом дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +17...+23 градуси, у Вінницькій області +14...+19 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки в Харківській області часом дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Погода в Україні 16 жовтня

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують аномальну зиму.

Раніше синоптики прогнозували, що перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Кінець жовтня очікується майже зимовим: з 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, зарядять все посилюються дощі.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини