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14 жовтня 2020, середа, 09:29 17 Карта
Суспільство 2020-10-14T11:30:03+03:00
Українські Новини
У свято Покрови в Карпатах випав сніг. Синоптик розповіла, коли українцям чекати заморозків

У свято Покрови в Карпатах випав сніг. Синоптик розповіла, коли українцям чекати заморозків

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз погоди, Сніг в Карпатах, Покрова
Сніг в Карпатах. Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Сніг в Карпатах. Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, коли в Україні встановлено офіційний вихідний, в Карпатах випав сніг, температура опустилася до -4, а також спостерігається обмежена видимість. 

Про це йдеться в повідомленні Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Станом на 8:25 14.10.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західний 19-20 м/с. Температура повітря -4°С", - сказано в ньому. 

Як пише синоптик Наталка Діденко в Facebook, найвища температура повітря сьогодні очікується в східних областях і на півдні, +19 +24 градуси. Прохолодніше буде в західній частині, +9 +14 градусів, а в Карпатах місцями близько нуля і нижче.

У центральних областях від 15 градусів у Вінницькій області до +23 градусів в Дніпрі і районах.

У північній частині України від 14 жовтня очікується від 15 градусів на Житомирщині до +20 градусів на Сумщині.

Відчутне похолодання прийде в кінці тижня, денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5 +12 градусів протягом 16-18 жовтня, вночі місцями можливі заморозки. Однак на півдні і сході ще втримається значно тепліша погода.

Погода в Україні на Покрови. Карта: УкргідрометцентрПогода в Україні на Покрови. Карта: Укргідрометцентр


Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня також відзначається День захисника України.

Раніше синоптики прогнозували, що  перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Кінець жовтня очікується майже зимовим: з 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, зарядять все посилюються дощі.  

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