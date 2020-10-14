У свято Покрови в Карпатах випав сніг. Синоптик розповіла, коли українцям чекати заморозків

На свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, коли в Україні встановлено офіційний вихідний, в Карпатах випав сніг, температура опустилася до -4, а також спостерігається обмежена видимість.

Про це йдеться в повідомленні Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.



"Станом на 8:25 14.10.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер західний 19-20 м/с. Температура повітря -4°С", - сказано в ньому.



Як пише синоптик Наталка Діденко в Facebook, найвища температура повітря сьогодні очікується в східних областях і на півдні, +19 +24 градуси. Прохолодніше буде в західній частині, +9 +14 градусів, а в Карпатах місцями близько нуля і нижче.



У центральних областях від 15 градусів у Вінницькій області до +23 градусів в Дніпрі і районах.



У північній частині України від 14 жовтня очікується від 15 градусів на Житомирщині до +20 градусів на Сумщині.



Відчутне похолодання прийде в кінці тижня, денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5 +12 градусів протягом 16-18 жовтня, вночі місцями можливі заморозки. Однак на півдні і сході ще втримається значно тепліша погода.

Погода в Україні на Покрови. Карта: Укргідрометцентр



Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня також відзначається День захисника України.

Раніше синоптики прогнозували, що перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Кінець жовтня очікується майже зимовим: з 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, зарядять все посилюються дощі.

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