Крижані дощі і короткі періоди сильних морозів: синоптики прогнозують аномальну зиму

Зима 2020-2021 року буде теплішою, ніж зазвичай. Імовірність сильних морозів становить менше ніж 10% у той час, як синоптики прогнозують в цілому теплу осінь, а перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні

Про це заявила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, повідомляють "Факти ICTV".

За її словами, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень, про що раніше попереджали в метеорологічної організації при ООН.

"Відлига і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного", - зазначила синоптик.

Варто додати, що наразі клімат змінюється в багатьох країнах - підвищується середньорічна температура повітря. В Україні зміни найбільше зачепили південні райони, які поступово наближаються до балканському або грецькому клімату.

Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

Водночас за прогнозом на грудень, в перший місяць зими протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки у той час, як перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні.

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