Крижані дощі і короткі періоди сильних морозів: синоптики прогнозують аномальну зиму

Зима 2020-2021 року буде теплішою, ніж зазвичай. Імовірність сильних морозів становить менше ніж 10% у той час, як синоптики прогнозують в цілому теплу осінь, а перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Про це заявила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, повідомляють "Факти ICTV". За її словами, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень, про що раніше попереджали в метеорологічної організації при ООН. "Відлига і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного", - зазначила синоптик. Варто додати, що наразі клімат змінюється в багатьох країнах - підвищується середньорічна температура повітря. В Україні зміни найбільше зачепили південні райони, які поступово наближаються до балканському або грецькому клімату. Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ. Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Водночас за прогнозом на грудень, в перший місяць зими протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки у той час, як перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні.