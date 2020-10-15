Легендарний серіал "Декстер" повернеться на екрани через 8 років після фіналу. Showtime анонсував новий сезон

Тоді як 4-ий Київський тиждень критики оголосив фестивальну програму , легендарний серіал "Декстер" про маніяка-судмедексперта повернеться на екрани через 8 років після заключного фіналу. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Повідомляється, що Showtime замовив зйомку 10-ти серій нового сезону серіалу "Декстер", які зніме оригінальний шоураннер серіалу Клайд Філліпс. Головну роль у новому сезоні знову зіграє зірка "Декстера" Майкл Холл.

"Шоу буде продовженням оригінального восьми сезонного серіалу, який закінчився у 2013 році, коли Декстер Морган Холла відправився в добровільне вигнання як лісоруб і жив самітним життям.

Виробництво планується почати на початку наступного року, а прем'єра запланована на осінь 2021 року", - повідомляє The Hollywood Reporter.

Філліпс отримував премії Еммі за серіал "Декстер" за найкращий драматичний серіал і чотири номінації на премію Гільдії сценаристів в тій же категорії, а Холл п'ять разів отримував Еммі за головну роль в "Декстері". Також він отримав за цю роль "Золотий глобус" і премію SAG Awards у 2010 році.

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