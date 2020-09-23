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23 вересня 2020, середа, 13:08 6
Життя 2020-09-23T14:00:03+03:00
Українські Новини
Netflix українською. Дві студії з України стали офіційними партнерами сервісу

Netflix українською. Дві студії з України стали офіційними партнерами сервісу

Александр Савич
Netflix, серіали, український дубляж, кіно українською, фільми українською, Netflix українською
Netflix. Фото: pixabay
Netflix. Фото: pixabay

Стало відомо, що дві українські компанії, які займаються озвучкою фільмів і серіалів, почнуть співпрацю з Netflix слідом за зйомками в Києві бойовика від Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі. Таким чином на стримінговій платформі з'явиться контент українською мовою. Українські студії з'явилися в переліку офіційних партнерів Netflix на офіційному сайті сервісу.

Українські студії Postmodern Postproduction і "Так Треба Продакшн" отримали найвищий статус на сервісі - Gold - і стали офіційними партнерами Netflix.

На думку керівництва Netflix, ці українські студії відповідають всім необхідним вимогам і технічним стандартам, які компанія очікує від своїх партнерів.

Очікується, що крім перекладів і озвучення серіалів та фільмів від Netflix українською мовою, вони також будуть займатися транскрибування і створенням українських субтитрів.

Українські студії серед офіційних партнерів Netflix. Скріншот: np3.netflixstudios.comУкраїнські студії серед офіційних партнерів Netflix. Скріншот: np3.netflixstudios.com

Як повідомляли Українські новини, названі 10 найпопулярніших серіалів літа на Netflix .

Також Netflix став лідером серед каналів за кількістю номінацій на премію Еммі в цьому році .

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