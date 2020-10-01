Бойовики, жахи і фантастика. Які кінопрем'єри очікують в жовтні

Жовтень 2020 буде багатий на гостросюжетні трилери і бойовики, а також фільми для сімейного перегляду. Творці фільмів як і раніше не поспішають з великими кінопрем'єрами, і це дає шанс багатьом іншим фільмам, які до карантину, можливо, залишилися б непоміченими. Які саме - з'ясовували Українські Новини.

"Авангард" (Ji xian feng)

Джекі Чан знову в строю і готовий рятувати якщо не весь світ, то заручників. У Великобританії група найманців "Арктичні вовки" викрадає китайського бізнесмена і його дочку. Єдина надія на порятунок заручників - міжнародна таємна охоронна компанія "Авангард", яка має на озброєнні всі новітні досягнення науки і техніки.

"Сімейка бігфутаів" (Bigfoot Family)

Мультфільм про те, що сім'я - це не коли всі однакові, а коли все різні, але люблять один одного однаково сильно. Історія незвичайної сімейки, глава якої - справжній Бігфут. Його син підліток розуміє мову тварин і птахів. Одного разу світ виявляється на порозі справжньої катастрофи. Щоб врятувати його, сім'я має згуртуватися, а на допомогу їм прийдуть чарівні лісові жителі.

"Клаустрофобія: Новий рівень" (Follow Me)

Чого не зробиш заради лайків і популярності в мережі. Чи є межа в гонці за онлайн-популярністю - ось про що ця стрічка. Інтернет-знаменитість приїжджає в Москву разом зі своїми друзями, щоб зняти серію нових відео. Думаючи про те, як збільшити кількість підписників, вони створюють все більш приголомшливий і дикий контент, поки одного разу не перетинають межу.

2067

Фільми про глобальні катастрофи, які сталися через зміну клімату зараз в тренді. А якщо сюжет пов'язаний з пандемією, то шанси стрічки на успіх подвоюються. Після глобальної зміни клімату люди на Землі виживають, використовуючи штучний кисень. Бурильник тунелів Ітан сподівається врятувати дружину, яка страждає від невідомої хвороби, якою охоплено все населення планети. Йому випадає місія: використовуючи технологію переміщення в часі, відправитися в новий незвіданий світ, щоб знайти ліки для порятунку людства.

Фортеця Хаджибей

Українське кіно повертається на великі екрани любовною історією на йому козацтва. Козак Андрій має передати важливу інформацію в Стамбул. Для цього йому треба звільнити з в'язниці батька своєї коханої - турецької красуні Фатіми. Молоді люди зважуються на ризиковану операцію.

Дружини героїв (Military Wives)

Що робити, якщо найближча людина в смертельній небезпеці, а ти ніяк на це не можеш вплинути. Саме ця проблема об'єднала абсолютно різних британок, чиї чоловіки служили в Афганістані. Щоб не сходити з розуму від тривоги, Кейт і Ліза організовують самодіяльний хор з дружин і подруг військовослужбовців. Незабаром про це дізнаються місцеві ЗМІ і їх ініціатива стає популярною. Колектив запросили співати на урочистостях з нагоди Дня збройних сил Великобританії, де буде присутній сама королева.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів заборонив відкривати кінотеатри з 15 червня.

Кабінет Міністрів дозволив відновити роботу кінотеатрів з 2 липня, які закрили в березні через пандемію коронавірусу.

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