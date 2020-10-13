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  • Головні хіти фестивального кіно покажуть в Києві. 4-ий Київський тиждень критики оголосив програму
13 жовтня 2020, вівторок, 17:01 5
Lifestyle 2020-10-13T17:15:01+03:00
Українські Новини
Головні хіти фестивального кіно покажуть в Києві. 4-ий Київський тиждень критики оголосив програму

Головні хіти фестивального кіно покажуть в Києві. 4-ий Київський тиждень критики оголосив програму

Кира Молчанова
Київ, Кіно, Кінофестиваль

4-й "Київський тиждень критики" оголосив основну міжнародну програму – до неї увійшли фестивальні хіти із програм Венеції, Канн та Сан-Себастьяна.

Про це повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік".

Відкриє фестиваль нова робота данського режисера-співавтора маніфесту "Догма 95" – трагікомедія "Ще по одній" Томаса Вінтерберга. Головні ролі у стрічці виконали Мадс Міккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте та Магнус Міллан – усі четверо були відзначені "Срібною мушлею" за найкращу чоловічу роль на міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні. Фільм також увійшов до офіційної програми цьогорічного Каннського кінофестивалю, яка через пандемію була представлена в рамках інших кінооглядів. В український прокат фільм виходить 5 листопада.

На Київському тижні критики покажуть і один з найголовніших фестивальних хітів року – драму "Земля кочівників", головну роль у якій виконала володарка премії "Оскар" Френсіс МакДорманд. Стрічка Хлої Чжао здобула "Золотого лева" Венеційського кінофестивалю та була визнана найкращим фільмом за результатами глядацького голосування на міжнародному кінофестивалі в Торонто – це традиційно робить фільм одним з фронтраннерів оскарівських перегонів.

З основної програми Берлінського кінофестивалю відібрано драму "Дні" метра тайванського кіно Цая Мінляня. У Берліні стрічка здобула особливу згадку премії Teddy за висвітлення ЛГБТ-теми в кіно. За задумом режисера фільм демонструється без перекладу та субтитрів.

У програмі Київського тижня критики буде представлений один з призерів цьогорічного кінофестивалю "Санденс" – драматичний трилер "Ширлі" режисерки Жозефін Декер. У його основу частково лягла біографія письменниці, авторки горорів Ширлі Джексон. У неї перевтілюється лауреатка премії "Золотий глобус" Елізабет Мосс, її чоловіка грає лауреат "Золотого глобуса" Майкл Стулбарг. Жозефін Декер, одна з зірок сучасного американського інді, була відзначена на "Санденсі" спеціальним призом журі за внесок у розвиток авторського кіно.

"Повільна машина" – режисерський дебют сценариста Пола Фелтена та оператора Джо Денардо, який можна вважати авторською подорожжю історією американського кіно та авангарду. Вперше "Повільна машина" була представлена у програмі Bright Future міжнародного Роттердамського кінофестивалю. Одну з ролей у стрічці виконала Хлоя Севіньї.

"Новий порядок" – нова робота призера Каннського кінофестивалю, мексиканського режисера Мішеля Франко. Фільм було відзначено Гран-прі журі – другою за важливістю премію Венеційського кінофестивалю.

У рамках фестивальної програми заплановано презентацію рейтингу 100 найкращих українських фільмів всіх часів, організованого Національним центром Олександра Довженка в співпраці зі Спілкою кінокритиків України. Також на глядачів чекає онлайн-дискусія "Нова реальність: кіно під час пандемії", до якої долучаться куратори Київського тижня критики та французькі куратори фестивальної програми "Фокус: Україна-Франція".

Як і всі покази Київського тижня критики, сеанси основної програми представлять критики-куратори фестивалю – після перегляду на глядачів чекає обговорення. Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

З 13 жовтня розпочинається продаж квитків на сеанси фестивалю, а з 14 жовтня – бронювання безкоштовних квитків для власників абонементів. Наразі повні абонементи розпродано, у наявності – денні абонементи, які передбачають відвідування сеансів до 17:00 включно. Як і повні абонементи, вони дають змогу побачити всі 19 фільмів фестивальної програми. Вартість – 400 гривень, продаж відкрито на сайті фестивалю.

Програма Київського тижня критики складається з трьох секцій – міжнародної програми з актуальними стрічками з лайн-апів головних світових кінофестивалів, тематичної ретроспективи культової кінокласики "Дивні дні" (серед яких реставровані версії "2001: Космічна одіссея" та "Чужі серед нас"), а також київських прем’єр головних українських фільмів цього року в рамках програми "Фокус: Україна-Франція" – стрічок "Атлантида", "Погані дороги" та "Номери".

Київський тиждень критики – міжнародний кінофестиваль, створений з метою ознайомлення українських глядачів із найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками. 4-й фестиваль пройде у кінотеатрі "Жовтень" з 22 по 28 жовтня. На відкритті фестивалю відбудеться церемонія нагородження щорічною національною премією кінокритиків "КІНОКОЛО". Організатор фестивалю – компанія "Артхаус Трафік" за підтримки Державного агентства України з питань кіно

Як повідлмляли Українські Новини, з 10 вересня в столичному кінотеатрі "Жовтень" проходив 9-й щорічний фестиваль "Тиждень австрійського кіно". У програму фестивалю увійшли чотири повнометражні фільми і традиційна підбірка короткометражок від фестивалю мультимедійних мистецтв ARS ELECTRONICA.

А 24 вересня в українських кінотеатрах почався Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2020 року - єдиний в світі глобальний інтерактивний кінофестиваль.

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