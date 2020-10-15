Кількість проведених тестів на антітітела до Коронавіруси знизилося майже в чотири рази

За минулу добу, 14 жовтня, була проведено 30 334 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 11,2% менше , і 8 127 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що в 3, 6 рази менше в порівнянні з попередньою добою, 13 жовтня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 38 491 тестування, з них 30 334 дослідження методом ПЛР, а також 8 127 - методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 2 695 488 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 15 жовтня надійшло 4 814 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 350 111 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 жовтня було проведено 34 166 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 20,5% більше в порівнянні з попередньою добою, і 28 913 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що на 26,5% більше в порівнянні з 12 жовтня.

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