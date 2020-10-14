Майже 90% людей, які помирають від коронавірусу, мають супутні хвороби, - Степанов

До 90% людей, які помирають від коронавірусу , мають супутні хвороби. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Коли молоді люди хворіють - вони дуже швидко можуть заразити своїх рідних, своїх близьких. А це може бути ваша бабуся або мама, що має супутні хвороби. Це дуже небезпечно для них. Переважна більшість людей, які помирають від COVID, мають супутні хвороби. Майже 90% людей мають супутні хвороби", - заявив Степанов.

Міністр закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, за добу на коронавірус в Україні захворіли 5 590 до 276 177, кількість померлих від захворювання - 107 осіб до 5 229.

Також у Києві зафіксовано рекордну кількість летальних випадків за добу з початку пандемії – на коронавірус захворіли 422 особи до 28 512, померли - 21 до 518.

Крім того, 13 жовтня було проведено рекордну кількість тестів на коронавірус – 63 079. Так, проведено методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 34 166 досліджень на коронавірусну інфекцію і 28 913 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

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