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14 жовтня 2020, середа, 11:50 6
Суспільство 2020-10-14T12:30:02+03:00
Українські Новини
Майже 90% людей, які помирають від коронавірусу, мають супутні хвороби, - Степанов

Майже 90% людей, які помирають від коронавірусу, мають супутні хвороби, - Степанов

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Смерть від коронавірусу, смертність від коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

До 90% людей, які помирають від коронавірусу, мають супутні хвороби. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Коли молоді люди хворіють - вони дуже швидко можуть заразити своїх рідних, своїх близьких. А це може бути ваша бабуся або мама, що має супутні хвороби. Це дуже небезпечно для них. Переважна більшість людей, які помирають від COVID, мають супутні хвороби. Майже 90% людей мають супутні хвороби", - заявив Степанов.

Міністр закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, за добу на коронавірус в Україні захворіли 5 590 до 276 177, кількість померлих від захворювання - 107 осіб до 5 229.

Також у Києві зафіксовано рекордну кількість летальних випадків за добу з початку пандемії – на коронавірус захворіли 422 особи до 28 512, померли - 21 до 518.

Крім того, 13 жовтня було проведено рекордну кількість тестів на коронавірус – 63 079. Так,  проведено методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 34 166 досліджень на коронавірусну інфекцію і 28 913 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

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