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16 жовтня 2020, пʼятниця, 05:50 6
Життя 2020-10-16T12:00:05+03:00
Українські Новини
Безсніжна зима і аномально спекотне літо: кліматолог попередила про катастрофічні зміни

Безсніжна зима і аномально спекотне літо: кліматолог попередила про катастрофічні зміни

Надежда Комендантова
Погода, Аномальна спека, зміна клімату
Аномальна спека. Фото: pixabay
Аномальна спека. Фото: pixabay

Загальні кліматичні тенденції свідчать про те, що температура повітря і надалі буде зростати у той час, як синоптики прогнозують рідкісне погіршення погоди в Україні.

Про це заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

"Вирогідно, що раз на десять років, а в деяких регіонах не так часто, можуть бувати суворі холодні і сніжні зими. Тобто ймовірність таких зим залишається, але вони будуть траплятися все рідше", - розповіла вона під час чату в Главреді.

Вона наголосила, що якщо середня річна температура повітря підвищиться більш ніж на два градуси, це призведе до незворотних змін в атмосфері і всієї кліматичної системи.

"Підвищення середньої температури повітря в рік на 0,1 градуса означає зростання тривалості теплого періоду на один день. Тому, коли йдеться про те, що середня температура глобально може зрости на два градуси, це означає, що тривалість теплого періоду може збільшитися на 20 днів", - пояснила експерт.

За її словами, ці зміни - нерівномірні, а більш за все вони спостерігаються в полярних широтах.

Погода в жовтні від народного синоптика. Колаж Сегодня. Погода в жовтні від народного синоптика. Колаж Сегодня.

Кліматолог також нагадала про інтенсивне танення вічної мерзлоти, викликаної підвищенням температури на 1 градус.

"Страшно уявити, що станеться, коли температура підвищиться на два градуси. За даними кліматичних моделей, нас чекає підвищення температури в арктичних регіонах не на 2-5 градусів, а 8-10. Уявіть собі, якщо тривалість літа в полярних широтах зросте на три місяці. Звідси і танення льодовиків і підвищення рівня світового океану.

Саме тому не допустити подальшого підвищення температури є надважливим завданням, від виконання якої залежить виживання людства", - додала Балабух.

Погода в листопаді від народного синоптика. Колаж Сегодня. Погода в листопаді від народного синоптика. Колаж Сегодня.

Як повідомляли Українські Новини, перші морози і сніг  очікуються вже в жовтні.

Також синоптики прогнозують погодні аномалії до кінця осені.

 

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