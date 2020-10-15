Зливи з мокрим снігом і заморозки: синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні

Після аномально теплої першої половини жовтня погода в Україні поступово змінюється. Південні вітри продовжать нести в наш регіон добре прогріте повітря із Середньої Азії і Середземномор'я, тому в четвер збережеться переважно тепла суха погода. Але вже в п'ятницю ситуація кардинально зміниться.

Про це у себе на сторінці в Facebook повідомив синоптик Віталій Постригань.

З його слів, температура вночі буде 7-12º, вдень 16-21º. "Лагідна і спокійна погода сприятиме вегетації озимих, завершення всіх видів польових і господарських робіт і гарному відпочинку в осінніх парках, що корисно не тільки для здоров'я, але і сприятливо впливає на емоційний стан, нервову систему і настрій", — написав він.

Однак уже в п'ятницю, внаслідок активізації атлантичних циклонів почнеться погіршенням погодних умов і на вихідних очікуються дощі й зниження температури повітря: вночі 2-7º, місцями заморозки інтенсивністю 1-2º, вдень 8-10º тепла.

Зі слів Постриганя, така погода буде негативно впливати на життєзабезпечення населення, тому сміливо можна починати опалювальний сезон, оскільки середньодобова температура повітря прогнозується нижче 8º. Також погода мало сприйнятлива для проведення польових робіт і буде стримувати активне зростання і розвиток озимих посівів.

Зі слів синоптика Наталки Діденко, у четвер, 15 жовтня у багатьох областях очікується сильний туман, який може суттєво ускладнити ситуацію на дорогах.

Водночас велика частина Європи перебуває під впливом серії циклонів, які принесли західний вітер і холодні північні дощі, а над Україною панує антициклон, який тримає сонце і тепло.

"Захід, Північ і північний схід Європи перебувають під впливом серії циклонів — Sebastien, Rocco, Quentino, які і обумовлюють навколо негоду. А наша чарівна Lisbeth, наш антициклон, тримає над Україною сонце і тепло. Тепла погода утримається і завтра, 15 жовтня, і триватиме ще цілий тиждень, трохи знизивши градуси на прийдешні вихідні. у вівторок температура повітря в усіх областях України становитиме +17 +23 градуси. Дощ не буде", — написала Діденко і попередила, що ситуація на дорогах України стане складною.

"Однак, як то кажуть, святе місце порожнім не буває — починають поступово підбиратися тумани й димки. Шановні водії! Віддайте належне цим прекрасним осіннім метеорологічним явищам своєю увагою, обережністю й увімкненими фарами", — попередила синоптик.

У Києві 15 жовтня Діденко спрогнозувала суху і теплу погоду.

"У Києві 15 жовтня і практично до кінця тижня буде переважати суха малохмарна погода. Температура повітря в денні години буде крутитися близько +20 градусів, вночі очікується +7 +11 градусів", — повідомила синоптик.

Нагадаємо, синоптики прогнозують погодні аномалії до кінця осені.

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