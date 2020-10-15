підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
  • Новини
  • Політика
  • Зливи з мокрим снігом і заморозки: синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні
15 жовтня 2020, четвер, 10:00 10
Політика 2020-10-15T13:15:06+03:00
Українські Новини
Зливи з мокрим снігом і заморозки: синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні

Зливи з мокрим снігом і заморозки: синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні

Надежда Комендантова
Негода, Прогноз погоди, дощ, Похолодання, Прогноз погоди в Україні
Погода в Україні зіпсується. Фото: pexels
Погода в Україні зіпсується. Фото: pexels

Після аномально теплої першої половини жовтня погода в Україні поступово змінюється. Південні вітри продовжать нести в наш регіон добре прогріте повітря із Середньої Азії і Середземномор'я, тому в четвер збережеться переважно тепла суха погода. Але вже в п'ятницю ситуація кардинально зміниться.

Про це у себе на сторінці в Facebook повідомив синоптик Віталій Постригань.

З його слів, температура вночі буде 7-12º, вдень 16-21º. "Лагідна і спокійна погода сприятиме вегетації озимих, завершення всіх видів польових і господарських робіт і гарному відпочинку в осінніх парках, що корисно не тільки для здоров'я, але і сприятливо впливає на емоційний стан, нервову систему і настрій", — написав він.

Однак уже в п'ятницю, внаслідок активізації атлантичних циклонів почнеться погіршенням погодних умов і на вихідних очікуються дощі й зниження температури повітря: вночі 2-7º, місцями заморозки інтенсивністю 1-2º, вдень 8-10º тепла.

Зі слів Постриганя, така погода буде негативно впливати на життєзабезпечення населення, тому сміливо можна починати опалювальний сезон, оскільки середньодобова температура повітря прогнозується нижче 8º. Також погода мало сприйнятлива для проведення польових робіт і буде стримувати активне зростання і розвиток озимих посівів.

Зі слів синоптика Наталки Діденко, у четвер, 15 жовтня у багатьох областях очікується сильний туман, який може суттєво ускладнити ситуацію на дорогах.  

Водночас велика частина Європи перебуває під впливом серії циклонів, які принесли західний вітер і холодні північні дощі, а над Україною панує антициклон, який тримає сонце і тепло.

"Захід, Північ і північний схід Європи перебувають під впливом серії циклонів — Sebastien, Rocco, Quentino, які і обумовлюють навколо негоду. А наша чарівна Lisbeth, наш антициклон, тримає над Україною сонце і тепло. Тепла погода утримається і завтра, 15 жовтня, і триватиме ще цілий тиждень, трохи знизивши градуси на прийдешні вихідні. у вівторок температура повітря в усіх областях України становитиме +17 +23 градуси. Дощ не буде", — написала Діденко і попередила, що ситуація на дорогах України стане складною.

"Однак, як то кажуть, святе місце порожнім не буває — починають поступово підбиратися тумани й димки. Шановні водії! Віддайте належне цим прекрасним осіннім метеорологічним явищам своєю увагою, обережністю й увімкненими фарами", — попередила синоптик.

У Києві 15 жовтня Діденко спрогнозувала суху і теплу погоду.

"У Києві 15 жовтня і практично до кінця тижня буде переважати суха малохмарна погода. Температура повітря в денні години буде крутитися близько +20 градусів, вночі очікується +7 +11 градусів", — повідомила синоптик.

Нагадаємо, синоптики прогнозують погодні аномалії до кінця осені.

 

Більше новин про: Негода Прогноз погоди дощ Похолодання Прогноз погоди в Україні

Сніг зі спекою в жовтні і теплий листопад: синопти...
Через туман у Харкові не зміг приземлиться літак...
Рятувальники попередили про сильні дощі та туман. ...
Спеку змінять заморозки зі снігом: синоптики дали ...
Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу
Новини
В Офісі Президента форсують створення військової поліції 13:19 Документ
"Слуги" і "За майбутнє" зривають вибори в Бердянську, — ЗМІ 13:13
Рожкова більше місяця не спілкується з Шевченком, - ЗМІ 12:39
У Києві завтра почнуть вмикати опалення 12:35
У листопаді заплановано відкрити два нових КПВВ у Луганській області 12:18
більше новин
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Фонд гарантування вимагає від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, нанесених "Платинум Банку", - ЗМІ 09:39
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
Парламент має ухвалити законопроект, що знизить ціну газу на 35%, - мер Кличко 14:31
Рожкова більше місяця не спілкується з Шевченком, - ЗМІ 12:39
більше новин
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
Тодуров заявив, що в Україні вже є російська вакцина від COVID-19 15:51
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
більше новин
Курс валют від НБУ: після офіційного вихідного долар подорожчав
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok