У Києві після святкового вихідного багато ДТП на дорогах: куди краще не їхати

В Києві після державного вихідного , 14 жовтня, утворилися затори і тягучки через ДТП у декількох районах. Найбільше ДТП в столиці сталося в Подільському і Оболонському районах.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.



За даними карти, в Подільському і Оболонському районах Києва сталося 10 ДТП, на їх місці утворилися тягучки.

ДТП в Оболонському і Подільському районах. Карта: Google Maps

Також складно проїхати по Великій Кільцевій дорозі, там сталося одразу три ДТП. Трохи завантажені дороги в бік Вишневого і Софіївської Борщагівки.

ДТП на Великій Кільцевій дорозі. Карта: Google Maps

Традиційно затори і тягучки утворилися в центрі Києва. Сталося ДТП біля метро "Університет", на Набережному шосе, на вулиці Ярославській, біля метро "Палац Україна" та вулиці Дегтярівській.

Пробки в центрі Києва. Карта: Google Maps



Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня в Києві перекрили частину вулиць в зв'язку з ходою до Дня захисника.



Раніше Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини