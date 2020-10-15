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15 жовтня 2020, четвер, 10:44 9
Суспільство 2020-10-15T13:00:04+03:00
Українські Новини
У Києві після святкового вихідного багато ДТП на дорогах: куди краще не їхати

У Києві після святкового вихідного багато ДТП на дорогах: куди краще не їхати

Валерия Драгомирова
ДТП, Затори в Києві
ДТП. Фото: pixabay.
ДТП. Фото: pixabay.

В Києві після державного вихідного, 14 жовтня, утворилися затори і тягучки через ДТП у декількох районах. Найбільше ДТП в столиці сталося в Подільському і Оболонському районах. 

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

За даними карти, в Подільському і Оболонському районах Києва сталося 10 ДТП, на їх місці утворилися тягучки. 

ДТП в Оболонському і Подільському районах. Карта: Google MapsДТП в Оболонському і Подільському районах. Карта: Google Maps

Також складно проїхати по Великій Кільцевій дорозі, там сталося одразу три ДТП. Трохи завантажені дороги в бік Вишневого і Софіївської Борщагівки. 

ДТП на Великій Кільцевій дорозі. Карта: Google MapsДТП на Великій Кільцевій дорозі. Карта: Google Maps

Традиційно затори і тягучки утворилися в центрі Києва. Сталося ДТП біля метро "Університет", на Набережному шосе, на вулиці Ярославській, біля метро "Палац Україна" та вулиці Дегтярівській. 

Пробки в центрі Києва. Карта: Google MapsПробки в центрі Києва. Карта: Google Maps


Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня в Києві перекрили частину вулиць в зв'язку з ходою до Дня захисника. 

Раніше Київ  піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom.

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