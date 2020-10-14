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14 жовтня 2020, середа, 08:58 7 Карта
Суспільство 2020-10-14T09:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Києві перекриють частину вулиць в зв'язку з ходою до Дня захисника. Список і карта

Сьогодні в Києві перекриють частину вулиць в зв'язку з ходою до Дня захисника. Список і карта

Анна Рудык
Обмеження руху, перекриття руху, 14 жовтня
Перекриття руху. Фото: lug.gр.gоv.uа
Перекриття руху. Фото: lug.gр.gоv.uа

Сьогодні, 14 жовтня, будуть перекриті деякі вулиці Києва. Обмеження руху відбудеться у зв'язку з ходою з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПА та Дня козацтва. Про це йдеться в повідомленні Патрульній поліції Києва.

Так, повідомляється, що організатори акції запланували такий маршрут: Парк Шевченка (вулиця Володимирська) - бульвар Шевченка - вулиця Хрещатик - алея Героїв Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Банкова, 11.Орієнтовний час проведення заходу з 14:00 до 18:00.

"Плануйте свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих", - заначили в поліції.

Де перекриють дороги 14 жовтня. Карта: НацполіціяДе перекриють дороги 14 жовтня. Карта: Нацполіція

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила виплатити 0,8-1,5 тис. Гривень одноразової допомоги 29 тис. киян,  зокрема сім'ям Героїв Небесної сотні, учасникам бойових дій на Донбасі, волонтерам, до Дня захисника 14 жовтня.

Також ми писали,  чи будуть працювати банки в День захисника України.

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