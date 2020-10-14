Сьогодні в Києві перекриють частину вулиць в зв'язку з ходою до Дня захисника. Список і карта

Сьогодні, 14 жовтня, будуть перекриті деякі вулиці Києва. Обмеження руху в ідбудеться у зв'язку з ходою з нагоди Дня захисника України , 78-ї річниці створення УПА та Дня козацтва. Про це йдеться в повідомленні Патрульній поліції Києва.

Так, повідомляється, що організатори акції запланували такий маршрут: Парк Шевченка (вулиця Володимирська) - бульвар Шевченка - вулиця Хрещатик - алея Героїв Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Банкова, 11.Орієнтовний час проведення заходу з 14:00 до 18:00.

"Плануйте свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих", - заначили в поліції.

Де перекриють дороги 14 жовтня. Карта: Нацполіція

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила виплатити 0,8-1,5 тис. Гривень одноразової допомоги 29 тис. киян, зокрема сім'ям Героїв Небесної сотні, учасникам бойових дій на Донбасі, волонтерам, до Дня захисника 14 жовтня.

Також ми писали, чи будуть працювати банки в День захисника України.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини