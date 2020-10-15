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15 жовтня 2020, четвер, 10:23 14
Силові структури 2020-10-15T12:45:04+03:00
Українські Новини
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки

За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки

Елена Новикова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, Обстріли, зона оос
Військові. Фото: Facebook/ООС
Військові. Фото: Facebook/ООС

Бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) 14 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"14 жовтня збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня 2020. Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовані поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета", — сказано в ньому.

Зазначається, що з початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим тиші. Ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки і Новотошківського — з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає", — йдеться в повідомленні.

Ситуація залишається контрольованою, підрозділи ООС готові реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики  7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС 12 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

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