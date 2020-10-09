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09 жовтня 2020, пʼятниця, 09:56 11
Силові структури 2020-10-09T11:30:03+03:00
Українські Новини
ЗСУ потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі

ЗСУ потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, ЗСУ, обстріли в зоні ООС, Обстріли, Ситуація на Сході, військові ЗСУ
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони / Роберто Травано /
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони / Роберто Травано /

За минулу добу, 8 жовтня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного зробив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

Ворожі провокації не представляли загрози життю і здоров'ю військовослужбовців.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку поточної доби в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

На всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 7 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

У понеділок бойовики стріляли з гранатометів. За добу режим "тиші" порушений чотири рази.

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