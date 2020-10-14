Бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і запустили два дрона за лінію розмежування

13 жовтня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), втрат серед українських військовослужбовців немає у той час, як попередньої доби в зоні ООС бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу, 13 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року. Зокрема, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцева, а з автоматичного станкового гранатомета - неподалік населених пунктів Піски і Орехово. Також вогневу активність супротивника зафіксовано в районі населеного пункту Хутір Вольний", - йдеться в ньому.

На цій ділянці противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

На вогневі провокації супротивника українські військовослужбовці зброю у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

"Ще два порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано на Приазов'ї. Так, в районі населених пунктів Харчовик і Водяне виявлено прольоти двох БПЛА противника з перетинами лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил негайно було здійснено радіозаглушення каналів керування та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їх використання. з початку поточної доби, 14 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 28 вересня жінка з сином підірвалися на вибуховому пристрої на Донбасі.

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