Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС 12 жовтня

За минулу добу, 12 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає, тоді як 11 жовтня бойовики 4 рази обстрілювали позиції українських військових .

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"12 жовтня на дільницях відповідальності українських підрозділів зафіксовані 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - сказано в ньому.

Так, поблизу населеного пункту Авдіївка противник вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а неподалік майорських - з автоматичної станкового гранатомета і стрілецької зброї.

Вогонь також був зафіксований близько Новолуганське, Камишевахи і в районі Оріхового.

З початку поточної доби, 13 жовтня, противник порушив режим припинення вогню 1 раз, поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовані три окремих постріли з ручного протитанкового гранатомета.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляли Українські новини,

бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 7 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Крім того, 8 жовтня бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

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