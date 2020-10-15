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15 жовтня 2020, четвер, 09:26 33
Америка 2020-10-15T12:45:05+03:00
Українські Новини
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США

Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США

Александр Савич
США, Джо Байден, Президентські вибори
Байден планує допомагати Україні в боротьбі з корупцією, якщо переможе на виборах
Байден планує допомагати Україні в боротьбі з корупцією, якщо переможе на виборах

У штабі кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії Джо Байдена, який, згідно з опитуваннями, випереджає Дональда Трампа на 10%, назвали пріоритетні завдання у стосунках з Україною, якщо Байден переможе на виборах. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву кампанії Байден/Харріс.

Так, головним стратегічним завданням України в штабі Байдена називають припинення війни, а також допомогу в боротьбі з корупцією.

"Байден буде домагатися завершення конфлікту в Україні і буде працювати з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне до суверенного, демократичного і квітучого майбутнього, якого вона заслуговує", — йдеться в заяві.

Також Байден планує підтримувати український уряд, бізнес і громадянське суспільство в боротьбі з корупцією.

Як повідомляли Українські новини, Трамп згадав Україну в дебатах з Байденом.

Також в Нацполіціі заявили, що у втручанні Байдена в діяльність Шокіна немає кримінального злочину.

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