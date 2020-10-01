Трамп згадав Україну та компанію Burisma в дебатах з Байденом

Президент США Дональд Трамп під час національних дебат згадав Україну та роботу в компанії Burisma Хантера Байдена, сина його суперника на президентських виборах США Джо Байдена .

Дебати відбулися 29 вересня, і їх транслювали не тільки американські, але і деякі українські медіа.

"За 47 місяців я зробив більше, ніж ти за 47 років в політиці. А ось чисто цікаво: а чим це твій син заслужив 3,5 мільйона доларів з Москви від дружини мера? 183 тисячі доларів місяць від української Burisma взагалі без досвіду в енергетиці, а?", - запитав Трамп у Байдена під час дебатів.

Кандидат від Демократичної партії відповів, що нічого поганого Хантер Байден на своїй посаді в українській компанії не зробив.

Трамп більше не згадував про Burisma і Україну, але ще багато разів згадував, що Хантер Байден отримав 3,5 млн доларів від дружини колишнього мера Москви Юрія Лужкова Олени Батуріної.

Під час дебатів опоненти обговорювали в основному внутрішню американську політику, неодноразово перебивали і ображали один одного.

Деякі журналісти, зокрема головний редактор CNN Крістофер Цілліцца, назвали ці дебати найгіршими за всю історію.

Він розкритикував не тільки Трампа, а й Байдена, попри репутацію CNN як лояльного до Демократичної партії медіа.

Як повідомляли Українськi Новини, під час передвиборних дебатів Джо Байден назвав Дональда Трампа "щеням Путіна".

Згідно звіту сенату США, підготовленому республіканцями в 2015 році, тодішній виконувач обов'язків заступника голови місії США в Києві Джордж Кент попереджав Держдепартамент про конфлікт інтересів у зв'язку зі входженням сина тодішнього віце-президента США Джо Байдена Хантера Байдена до ради директорів газодобувної компанії Burisma.

У документі вказується, що Хантер Байден і його діловий партнер Девон Арчер отримали 4 млн доларів за роботу в раді директорів Burisma і входили до його складу, коли власник компанії ексміністр екології при президенті Вікторі Януковичі Микола Злочевський нібито дав хабар в сумі 7 млн ​​доларів за закриття Генеральною прокуратурою справи проти нього.

Питання розслідування справи Хантера Байдена українською владою порушувалося президентом Дональдом Трампом в спілкуванні з президентом Володимиром Зеленським та, за свідченнями радника Трампа Джона Болтона, Трамп пов'язував з розслідуванням надання Україні військову допомогу; президент США це заперечував.

Це призвело до серйозного скандалу в американських політичних колах і послужило підставою для початку щодо Трампа процедури імпічменту, що закінчилася безуспішно.

Джо Байден був віцепрезидентом США при президенті Бараку Обамі і є кандидатом від Демократичної партії і основним суперником Трампа на виборах 2020 року.

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