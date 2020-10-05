Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до президентських виборів, - опитування

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає чинного главу держави Дональда Трампа, який захворів на коронавірус , на 10%.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на дані опитування Reuters / Poll Ipsos.

Серед тих дорослих, які, як очікується, будуть голосувати на виборах 3 листопада, опитування показало, що 51% підтримають Байдена, а 41% заявили, що проголосують за Трампа. Ще 4% вибрали іншого кандидата, ще 4% заявили, що не визначились з вибором.

Перевага Байдена над Трампом в 10 пунктів це на 1-2 пункти вище, ніж за останні кілька тижнів, хоча це збільшення все ще перебуває в межах точності опитування - плюс-мінус 5 процентних пунктів.

За місяць до виборів Байден зберіг ранню перевагу в загальнонаціональному голосуванні. Але для того, щоб стати президентом, кандидат має перемогти в достатній кількості штатів, щоб виграти Колегію вибірників, а опитування в найбільш конкурентних штатах показують, що Трамп майже так само популярний, як Байден.

Більшість американців як і раніше глибоко стурбовані коронавірусом, і опитування показало, що 65%, в тому числі 9 з 10 зареєстрованих демократів і 5 з 10 зареєстрованих республіканців, згодні з тим, що "якби президент Трамп поставився до коронавірусу більш серйозно, він, ймовірно, не заразився б".

Тільки 34% заявили, що вони думають, що Трамп каже їм правду про коронавірус в той час, як 55% заявили, що ні, а 11% не впевнені.

З опитаних 57% американців заявили, що вони не схвалюють реакцію Трампа на пандемію COVID-19 в цілому, що приблизно на 3 пункти вище, ніж в опитуванні, проведеному в кінці минулого тижня.

Американці також, значною мірою, підтримують обмеження президентської гонки 2020 року, щоб забезпечити загальну безпеку.

67% американців хочуть припинити мітинги з особистою участю кандидатів, а 59% вважають, що президентські дебати слід відкласти до тих пір, поки Трамп не одужає від коронавірусу.



Як повідомляли Українськi Новини, під час передвиборних дебатів в Джо Байден назвав Дональда Трампа "щеням Путіна".



Раніше Трамп запідозрив Байдена у вживанні наркотиків і закликав здати тест перед дебатами.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини