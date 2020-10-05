підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до президентських виборів, - опитування
05 жовтня 2020, понеділок, 09:26 7
Америка 2020-10-05T10:07:30+03:00
Українські Новини
Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до президентських виборів, - опитування

Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до президентських виборів, - опитування

Валерия Драгомирова
Джо Байден, Дональд Трамп
Вибори в США. Фото: depositphotos
Вибори в США. Фото: depositphotos

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає чинного главу держави Дональда Трампа, який захворів на коронавірус, на 10%.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на дані опитування Reuters / Poll Ipsos.

Серед тих дорослих, які, як очікується, будуть голосувати на виборах 3 листопада, опитування показало, що 51% підтримають Байдена, а 41% заявили, що проголосують за Трампа. Ще 4% вибрали іншого кандидата, ще 4% заявили, що не визначились з вибором.

Перевага Байдена над Трампом в 10 пунктів це на 1-2 пункти вище, ніж за останні кілька тижнів, хоча це збільшення все ще перебуває в межах точності опитування - плюс-мінус 5 процентних пунктів.

За місяць до виборів Байден зберіг ранню перевагу в загальнонаціональному голосуванні. Але для того, щоб стати президентом, кандидат має перемогти в достатній кількості штатів, щоб виграти Колегію вибірників, а опитування в найбільш конкурентних штатах показують, що Трамп майже так само популярний, як Байден.

Більшість американців як і раніше глибоко стурбовані коронавірусом, і опитування показало, що 65%, в тому числі 9 з 10 зареєстрованих демократів і 5 з 10 зареєстрованих республіканців, згодні з тим, що "якби президент Трамп поставився до коронавірусу більш серйозно, він, ймовірно, не заразився б".

Тільки 34% заявили, що вони думають, що Трамп каже їм правду про коронавірус в той час, як 55% заявили, що ні, а 11% не впевнені.

З опитаних 57% американців заявили, що вони не схвалюють реакцію Трампа на пандемію COVID-19 в цілому, що приблизно на 3 пункти вище, ніж в опитуванні, проведеному в кінці минулого тижня.

Американці також, значною мірою, підтримують обмеження президентської гонки 2020 року, щоб забезпечити загальну безпеку.

67% американців хочуть припинити мітинги з особистою участю кандидатів, а 59% вважають, що президентські дебати слід відкласти до тих пір, поки Трамп не одужає від коронавірусу.

Як повідомляли Українськi Новини, під час передвиборних дебатів в Джо Байден назвав Дональда Трампа "щеням Путіна".

Раніше Трамп запідозрив Байдена у вживанні наркотиків і закликав здати тест перед дебатами. 

Більше новин про: Джо Байден Дональд Трамп

В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус
Україна на карантині 208 днів. Які обмеження діють в епідзонах
Новини
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Масштабні пожежі в Луганській області: в ДСНС розповіли, де найскладніша ситуація 09:43
Фінансисти прогнозують стабільний долар в жовтні 09:29
Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до президентських виборів, - опитування 09:26
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
більше новин
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Експерт розповів про "штангу" Ляшко: звинуватив у підкупі "Наш край", від якого немає кандидата по округу 18:48
Президент оцінив успішну роботу "Укргідроенерго" з добудови Дністровської ГАЕС 12:13
Тренування. Фото: пресс-служба
У Києві провели відкрите тренування для дітей з особливостями розвитку 11:57
більше новин
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Порошенко госпіталізований через коронавірус 16:31
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу зафіксовано 5 обстрілів 10:44
Перенесення місцевих виборів через коронавірус не обговорюється, — Єрмак 11:41
Президент оцінив успішну роботу "Укргідроенерго" з добудови Дністровської ГАЕС 12:13
більше новин
Степанов розповів, чи повернеться Україна до тотального карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok