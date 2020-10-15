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15 жовтня 2020, четвер, 08:58 20
Кабмін 2020-10-15T13:15:07+03:00
Українські Новини
Шмигаль відзначає 45-річчя

Шмигаль відзначає 45-річчя

Надежда Комендантова
день народження, Прем'єр-міністр України, Кабінет Міністрів, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: КМУ
Денис Шмигаль. Фото: КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який задекларував 3,39 млн гривень зарплати за 2019 рік, в четвер, 15 жовтня, відзначає 45-й день народження.

За інформацією пресслужби прем'єра, свій день народження він проведе в робочому режимі.

Відвідування ефірів в четвер на сьогодні не планується.

Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові.

Закінчив Національний університет "Львівська політехніка", також навчався і проходив стажування за кордоном.

З 1 серпня 2019 року він обіймав посаду голови Івано-Франківської обладміністрації.

4 лютого Верховна Рада призначила Шмигаля віцепрем'єр-міністр - міністром розвитку громад і територій замість Олени Бабак, а 4 березня - прем'єр-міністром.

За призначення його прем'єром проголосували 242 депутати фракції "Слуга народу", 18 - "За майбутнє", 17 - "Довіри", 14 - позафракційних.

При цьому проти проголосували "Опозиційна платформа - За життя" - 35 депутатів і "Європейська солідарність" - 24 депутати.

Раніше Шмигаль був керівником Бурштинської теплової електростанції (Івано-Франківська область).

Також працював заступником начальника головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області та начальником управління економіки Львівської обладміністрації.

На виборах в Раду в 2014 році він балотувався на дострокових виборах як самовисуванець, але набрав лише 188 голосів.

Раніше повідомлялося про те, що Дениса Шмигаля викликають в Раду  через погану роботу Кабміну щодо формування прожиткового мінімуму.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що  в Кабміні як і раніше обмежують зарплати співробітникам.

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