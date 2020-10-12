Шмигаля викликають у Раду через погану роботу Кабміну щодо формування прожиткового мінімуму

Заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля через незадовільну роботу Кабінету Міністрів щодо формування прожиткового мінімуму пропонує Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські Новини.

Заслуховування Шмигаля пропонується провести на найближчій годині запитань до уряду.

Кабінет Міністрів не виконав рекомендації, прийняті Радою 19 травня, в яких, зокрема, пропонувалося створити міжвідомчу робочу групу для розробки удосконалення методології визначення прожиткового мінімуму з урахуванням міжнародних стандартів і досвіду розвинених країн, з подальшим внесенням відповідного законопроєкту на розгляд Радою, і рекомендувалося здійснити заходи з наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини з урахуванням поновлення наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня Рада прийняла рекомендації парламентських слухань "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні".

Крім того, більше чверті українців перебувають за межею бідності.

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