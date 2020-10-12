підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Шмигаля викликають у Раду через погану роботу Кабміну щодо формування прожиткового мінімуму
12 жовтня 2020, понеділок, 17:21 7
Кабмін 2020-10-12T18:45:03+03:00
Українські Новини
Шмигаля викликають у Раду через погану роботу Кабміну щодо формування прожиткового мінімуму

Шмигаля викликають у Раду через погану роботу Кабміну щодо формування прожиткового мінімуму

Валерия Драгомирова
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Прожитковий мінімум, Кабінет Міністрів, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля через незадовільну роботу Кабінету Міністрів щодо формування прожиткового мінімуму пропонує Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.  

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські Новини.

Заслуховування Шмигаля пропонується провести на найближчій годині запитань до уряду.

Кабінет Міністрів не виконав рекомендації, прийняті Радою 19 травня, в яких, зокрема, пропонувалося створити міжвідомчу робочу групу для розробки удосконалення методології визначення прожиткового мінімуму з урахуванням міжнародних стандартів і досвіду розвинених країн, з подальшим внесенням відповідного законопроєкту на розгляд Радою, і рекомендувалося здійснити заходи з наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини з урахуванням поновлення наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня Рада прийняла рекомендації парламентських слухань "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні".

Крім того, більше чверті українців перебувають за межею бідності

Більше новин про: Кабмін Кабінет Міністрів України Прожитковий мінімум Кабінет Міністрів Денис Шмигаль

Японія передасть Україні препарат для лікування ко...
Шмигаль хоче залучити відомчі лікарні та установи ...
Студентів академій Нацгвардії і внутрішніх справ з...
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мі...
Блокування російських додатків Google і Apple може заблокувати інші програми
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Суд заарештував майно ексміністра екології Злочевського в Україні 18:48
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
У Києві підлітки влаштували в трамваї погром. Фото:
Відмовилися одягати маски і намагалися задушити пасажира. У Києві підлітки напали на кондуктора трамвая 18:28
У київському Палаці спорту, де можуть розташувати госпіталь для хворих на Covid-19, проходить ярмарок 18:15
Києво-Могилянська академія в основному перейшла на "дистанційку" з початку вересня 18:13
більше новин
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
"Батьківщина" захистить 400 тисяч власників гаражів в Києві 12:55
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok