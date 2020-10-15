Під Києвом сталася стрілянина біля супермаркету

У середу, 14 жовтня, в Борисполі біля супермаркету чоловік дістав зброю і зробив кілька пострілів через конфлікт з товаришем, тоді як раніше в Києві на "Вокзальній" сталася стрілянина і бійка, в результаті чого було поранено жінку Про постріли повідомили небайдужі перехожі. На місце події прибули правоохоронці Бориспільського відділу поліції й затримали стрільця. Про це йдеться в повідомленні пресслужба Нацполіціі.

Так, повідомляється, що серед білого дня біля супермаркету чоловік дістав зброю і зробив кілька пострілів через конфлікт з товаришем. Від дій зловмисника ніхто не постраждав.

Поліція затримала чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний житель Бориспільського району, до обрання запобіжного заходу він буде перебувати в ізоляторі тимчасового утримання. Зараз поліція встановлює причини поведінки хулігана.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього пістолет, ножі та наручники. Також з місця події як речові докази вилучені гільзи.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом у перестрілці в кафе були поранені три людини.

Раніше повідомлялося про те, що в ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, є поранений

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