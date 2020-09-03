У кафе під Києвом сталася стрілянина: поранено три людини

3 людини отримали поранення в результаті стрілянини в кафе в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції області, передають Українськi Новини.

Попередньо встановлено, що на території кафе 2 вересня невідомі влаштували перестрілку.

У результаті в лікарню звернулися 3 потерпілих, один з яких пізніше втік.

Потерпілі відмовилися давати пояснення співробітникам поліції.

Відкрито 2 кримінальні виробництва.

На цей час тривають заходи зі встановлення та затримання причетних до стрілянини осіб.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні ввечері біля офісу "Свободи" відбулися зіткнення: троє поліційних постраждали.

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