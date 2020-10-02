У Києві на "Вокзальній" сталася стрілянина і бійка, поранено жінку

У п'ятницю, 2 жовтня, сталася стрілянина під час конфлікту між двома групами чоловіків біля Центрального залізничного вокзалу в Києві . Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

"Коли виходиш зі станції метро" Вокзальна "з правого боку є два МАФи, за якими постійно збирається "місцевий колорит". Вони щось не поділили між собою і почали битися. Під час бійки хтось дістав пістолет. З нього ніхто не стріляв, але всі його вихоплювали і погрожували один одному", - сказано в публікації.

На місце бійки підбігли співробітники охорони Сіріус і бійці Нацгвардії. Щоб втихомирити агресивних людей, застосували силу і газові балончики. Коли побачили пістолет - викликали співробітників слідчо-оперативної групи.

Як повідомляли Українські Новини, в перестрілці в кафе під Києвом були поранені три людини .

Також раніше повідомлялося про те, що в ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, є поранений

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