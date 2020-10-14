З димовими шашками і гарматою. Як в Києві пройшов марш УПА

Марш на честь Української повстанської армії (УПА) в центрі Києва зібрав близько 6 тисяч осіб . Хода пройшла без інцидентів.

Про це повідомляють Українські Новини. Подивитися фото галерею опублікувала пресслужба "Національного корпусу".

Марш почався о 14:00 біля парку Шевченка. Активісти пройшли по Хрещатику, Майдану Незалежності, вулиці Інститутській і близько 16:30 прийшли на Банкову до Офісу Президента.

В акції взяли участь політичні партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус". Багато учасників маршу прийшли на нього з дітьми. Також, судячи з фото, на одному з автомобілів, який брав участь в марші, встановили козацьку гармату.

Хода пройшла без ексцесів, але активісти запускали димові шашки. Так, кілька людей вишикувалися на даху ТЦ "Глобус" на Майдані Незалежності і запали різнокольорові димові шашки.

Під час акції націоналісти скандували гасла "Україна - понад усе", тримаючи в руках транспаранти з написами: "УПА - армія непереможених".

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Як повідомляли Українськi Новини, близько 12 тис. активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва 14 жовтня 2019 року. Але в цьому році колона зібрала спочатку тільки 3 тисячі людей. Ще приблизно стільки ж приєдналися з нею потім.

В кінці заходу патріоти висловили свої вимоги до президента України на "Банковій".

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