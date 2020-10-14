підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 жовтня 2020, середа, 22:03 6
Суспільство 2020-10-14T23:15:03+03:00
Українські Новини
З димовими шашками і гарматою. Як в Києві пройшов марш УПА

З димовими шашками і гарматою. Як в Києві пройшов марш УПА

Кира Молчанова
Марш УПА, Нацкорпус, День захисника України, 14 жовтня

Марш на честь Української повстанської армії (УПА) в центрі Києва зібрав близько 6 тисяч осіб. Хода пройшла без інцидентів.

Про це повідомляють Українські Новини. Подивитися фото галерею опублікувала пресслужба "Національного корпусу".

Марш почався о 14:00 біля парку Шевченка. Активісти пройшли по Хрещатику, Майдану Незалежності, вулиці Інститутській і близько 16:30 прийшли на Банкову до Офісу Президента.

В акції взяли участь політичні партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус". Багато учасників маршу прийшли на нього з дітьми. Також, судячи з фото, на одному з автомобілів, який брав участь в марші, встановили козацьку гармату.

Хода пройшла без ексцесів, але активісти запускали димові шашки. Так, кілька людей вишикувалися на даху ТЦ "Глобус" на Майдані Незалежності і запали різнокольорові димові шашки.

Під час акції націоналісти скандували гасла "Україна - понад усе", тримаючи в руках транспаранти з написами: "УПА - армія непереможених".

[галерея-6166]

Як повідомляли Українськi Новини, близько 12 тис. активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва 14 жовтня 2019 року. Але в цьому році колона зібрала спочатку тільки 3 тисячі людей. Ще приблизно стільки ж приєдналися з нею потім.

В кінці заходу патріоти висловили свої вимоги до президента України на "Банковій".

Більше новин про: Марш УПА Нацкорпус День захисника України 14 жовтня

Марш УПА 2020: Нацкорпус озвучив головні вимоги за...
В центрі Києва провели ходу на честь УПА з фаєрами...
Більше ніж половина українців готові захищати свою...
"Правий сектор" проводить в Києві Марш УПА: беруть...
Довічне ув'язнення за корупцію. Зеленський озвучив перше питання свого опитування
Помер легендарний український філолог і викладач Олександр Пономарів
Новини
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак розповів, за яких умов в Україні можна буде відмовитися від призову 22:17
Марш УПА Фото: пресслужба
З димовими шашками і гарматою. Як в Києві пройшов марш УПА 22:03
Wizz Air скасовує рейси з України. Куди можна буде полетіти з листопада 21:30
Бабине літо не відпускає. Четвер порадує українців теплою погодою без істотних опадів 21:06
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
На COOP-ринку в Сумах реконструювали павільйони і запустили доставку продуктів додому 09:09
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Пенсіонери. Фото: Pixabay
Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція 05:15
більше новин
У Раді перехворіли або хворіють на COVID-19 до 60 нардепів, - Разумков
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok