Марш УПА 2020: Нацкорпус озвучив головні вимоги захисників України до Президента

У День захисника України у Києві пройшов масштабний марш за участі ветеранів російсько-української війни. Святкову ходу очолили представники політичної партії "Національний Корпус". Наприкінці заходу патріоти висловили свої вимоги "Банковій".

Про це повідомляють в прес службі "Нацкорпусу".

До заходу приєднались тисячі людей. Марш розпочався у парку Шевченка. Потім колона рушила центральними вулицями до Майдану Незалежності,

де вшанували пам‘ять загиблих в зоні проведення ООС українських військових та всіх полеглих захисників України.

До присутніх звернувся лідер " Національного Корпусу" Андрій Білецький.

"Ми ще не захистили нашу Батьківщину. Україна ще не побудована. У нас ще багато роботи. Наші землі ще не повернуті. Більш того, зараз влада зливає землі, бійців, передову, забороняючи солдатам стріляти. На наших вулицях, користуючись величезним фінансовим ресурсом Росії, з’явились загони ватників, відвертої п’ятої колони, зрадників країни, які в 2014-му намагались знищити нашу незалежність, поставити нашу країну на коліна. Ми повинні захистити країну. Кожен може бути захисником. Кожен може зробити свій внесок", - сказав Білецький.

Після цього активісти за участі Нацкорпусу вирушили на Банкову, щоб озвучити свої вимоги до Президента України Володимира Зеленського.

"Ми вимагаємо прийняти Закон про захист української державності від колабораціонізму. Пройшло майже 2 місяці з моменту, коли ми принесли на це саме місце проект закону, прийняття якого є для України крайньою необхідністю. Ми вимагаємо звільнити Венедіктову, ставленицю російського агента Портнова, з посади генерального прокурора. Ми вимагаємо припинити переслідування всіх патріотів, зокрема 15 "харківських робінгудів", і нарешті зайнятись антиукраїнською діяльністю п'ятої колони всередині країни", - заявив керівник центрального штабу партії Максим Жорін.

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