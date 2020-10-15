Левам потрібно звернути увагу на здоров'я, а Терезів чекає приємне знайомство, - гороскоп від Глоби

після того, як в середу потрібно було розбиратися зі складними завданнями . Астролог Павло Глоба запевняє, що за гороскопом на 15 жовтня, сьогодні настане вдалий період для прощання з поганими звичками, саморозвитку та самовдосконалення Докладним астрологічний прогноз на четвер поділився Павло Глоба.

Овен

Цей день подарує Овнам досить сили для багатьох звершень. Астролог радить не втрачати свою енергію на дрібниці, а зайнятися чимось корисним.

Телець

За гороскопом на сьогодні не рекомендується в цей день починати щось нове. Найкраще буде, якщо Тельці спершу доведуть всі розпочаті справи до кінця.

Близнюки

Оптимістичний настрій буде триматися протягом цілого дня. Допоможіть, підтримайте, утіште тих в четвер, хто цього дійсно потребує. Проведіть якомога більше часу з рідними та друзями.

Рак

Уникайте гострих кутів у відносинах зі своєю половинкою, адже в четвер не найкращий день для їх з'ясування. За гороскопом на 15 жовтня астролог зазначає, що зірки радять стримувати свої емоції і шукати компроміси, якщо партнер дійсно доріг Ракам.

Лев

Варто звернути увагу на своє здоров'я - за гороскопом сприятливий час для чергової консультації з лікарем. Перегляньте свій раціон харчування, виділіть час для занять спортом, проаналізуйте якість свого сну.

Діва

Якщо є можливість, залишайтеся в цей день будинки і спробуйте розслабитися. Щоб нормалізувати свій душевний стан, займіться йогою, прочитайте книгу, посидіти в тиші з чашкою гарячого чаю або чашкою ароматної кави, помедитуйте.

Терези

Чекайте приємних знайомств, які позитивно вплинуть на професійне майбутнє. Продовжуйте натхненно працювати, адже від якості роботи буде залежати не тільки зарплата, але і нові перспективи.

Скорпіон

У четвер Скорпіонам особливо захочеться проявити свої лідерські здібності, але використовуйте їх розумно і обережно. Враховуйте ситуацію, адже в командній роботі цінуються навички іншого характеру.

Стрілець

Цей день обіцяє бути спокійним і радісним, і можна провести його разом з сім'єю, близькими друзями або другою половинкою. Спробуйте виїхати за місто і насолодитися останніми осінніми днями, якщо цьому сприятиме погода.

Козеріг

У Козерогів можливі певні складнощі та непорозуміння на роботі. Однак зірки радять представникам знаку не впадати у відчай, зберігати спокій і продовжувати ретельно робити все від них залежить.

Водолій

Сприятливий день для роботи в команді, тому скористайтеся можливістю проявити себе з найкращого боку. Вчіться слухати інших людей і приймати рішення дійсно цілою командою.

Риби

Рибам слід уникати участі в закулісних інтригах. Зірки радять не втручатися в не дуже етичні бесіди про інших, щоб самому не постраждати від таких же пліток.

Раніше Українські Новини повідомляли, що астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

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