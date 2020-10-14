Тельцям потрібно бути стриманими, а Стрільцям не варто озиратися на минуле, - гороскоп від Глоби на сьогодні

після того, як у вівторок важливо було не упускати ініціативу . За гороскопом на сьогодні, 14 жовтня, астролог радить розбиратися зі складними завданнями Детальніше про астрологічний гороскап для представників всіх знаків зодіаку в середу, 14 жовтня, розповів Павло Глоба .

Овен

Не дозволяйте іншим людям і їх почуттям і настроям впливати на себе, навіть якщо це близькі друзі або родичі. Любіть себе, але при цьому не будьте егоїстами.

Телець

Тельцям зірки рекомендують бути особливо стриманими і не вихлюпувати на близьких можливі негативні переживання. Знайдіть гідне застосування для своєї енергії і тоді настрій покращиться.

Близнюки

У цей день варто зосередити увагу на власних цілях і почати працювати над їх реалізацією. Не ігноруйте свої обов'язки. Необхідно вирішувати проблеми в житті, і нести відповідальність за вчинки.

Рак

Вдалий час, щоб проводити важливі розмови. Головне пам'ятайте, що нема чого соромитися, коли вже взялися за справу.

Лев

Доводите почате до кінця і не відступайте і тоді удача посміхнеться Левам. На допомогу з боку розраховувати не варто - перш за все покладайтеся на себе.

Діва

Не переживайте через дрібні невдачі - великий успіх не за горами. Проявіть ініціативу в романтичній сфері.

Терези

Терезів чекає істотне грошове надходження. Але відразу бігти за покупками не варто - є ризик придбати неякісний товар. Тому відкладіть походи по магазинах на кінець тижня і вихідні.

Скорпіон

Легкість буде супроводжувати Скорпіонів в цей день. Цілком ймовірно, що саме в середу представникам знаку вдасться прийняти рішення, яке кардинально змінить звичний хід речей в кращу сторону.

Стрілець

Не бійтеся втрачати - замість цього прийде щось краще і вартісне, потрібно лише трохи часу. Не озирайтеся на минуле і перестаньте в сотий раз прокручувати невдалі сценарії в голові.

Козеріг

День сприятливий для медитації і турботи про здоров'я. Можливе отримання нових знань, проте не виключено, що вони будуть даватися складно.

Водолій

Проявіть турботу про себе і рідних. Спробуйте спокійно сприймати виклики, які будете зустрічати на шляху в цей день.

Риби

Не зволікайте з можливістю змінити своє життя на краще. У середу представники знаку будуть мати досить сил, щоб взятися втілювати задуми в життя.

Раніше Українські Новини повідомляли, що астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

Також повідомлялося, які астрономічні явища очікуються в жовтні.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини