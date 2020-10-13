Невідома хвороба у добровольця. Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від коронавірусу

Слідом за інформацією про те, що коронавірус може прискорити в організмі людини хворобливі процеси, які могли б проявитися тільки через 10 років, стало відомо, що виробник ліків Johnson & Johnson, який відчуває вакцину від коронавірусної інфекції, перепинив випробування через невідому хворобу в одного з добровольців. Про це повідомляє CNN.

Так, повідомляється, що випробування були припинені в понеділок, 12 жовтня.

"Відповідно до наших рекомендацій, хвороба учасника перевіряється й оцінюється Незалежною радою з контролю безпеки даних (DSMB) ENSEMBLE, а також нашими внутрішніми клінічними лікарями й лікарями з безпеки ", - йдеться в заяві компанії.

Компанія не повідомляє, що це за незрозуміле захворювання, але однією з цілей клінічних випробувань є з'ясування, чи викликають вакцини небезпечні побічні ефекти.

Випробування припиняються, коли вони з'являються, поки лікарі перевіряють, чи може хвороба бути пов'язана з вакциною або це збіг.

Ім'я людини, який захворів на невідому хворобу не називається, згідно з правилами конфіденціальності.

Випробування Johnson & Johnson є найбільшим випробуванням вакцини від коронавірусу. У ньому бере участь 60 000 осіб.

Як повідомляли Українські новини, МОЗ отримало кошти для закупівлі вакцин проти грипу.

Також ЄС допоможе Україні в отриманні вакцини від коронавірусу.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини