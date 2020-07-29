Єврокомісія купила препарат Ремдесивір від коронавірусу для країн ЄС на 63 млн євро

"Veklury був першим авторизованим на рівні ЄС засобом для лікування COVID-19. З початку серпня і з метою задоволення негайних потреб партії Veklury будуть надані державам-членам і Великобританії з координації та підтримки Комісії", – йдеться в заяві.

Комісія профінансує контракт на загальну суму 63 млн євро через механізм для надзвичайних ситуацій. Це забезпечить лікування приблизно 30 тисяч пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19.

"Це допоможе покрити поточні потреби протягом наступних декількох місяців, забезпечивши при цьому справедливий розподіл на рівні ЄС на основі ключа розподілу з урахуванням рад Європейського центру запобігання і контролю захворювань", – пояснили в Єврокомісії.

Комісія також готує спільні закупівлі для подальших поставок ліків, які, як очікується, покриють додаткові потреби і поставки з жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Євросоюз дозволив продавати Ремдесивір" від коронавірусу, проте його викупила Адміністрація Трампа.