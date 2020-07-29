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  • Єврокомісія купила препарат Ремдесивір від коронавірусу для країн ЄС на 63 млн євро
29 липня 2020, середа, 15:31 8
Європа 2020-07-29T18:30:04+03:00
Українські Новини
Єврокомісія купила препарат Ремдесивір від коронавірусу для країн ЄС на 63 млн євро

Єврокомісія купила препарат Ремдесивір від коронавірусу для країн ЄС на 63 млн євро

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Ліки від коронавірусу, Ремдесивір
Ліки. Фото: world-fact.ru
Ліки. Фото: world-fact.ru

Європейська комісія підписала контракт з фармацевтичною компанією Gilead на поставку лікарського засобу Ремдесивір, який показав позитивний результат, для лікування коронавірусу в той час, як США почали масово тестувати вакцини від коронавірусу на людях. Про це "Європейської правді" повідомили в прес-службі ЄК.

"Veklury був першим авторизованим на рівні ЄС засобом для лікування COVID-19. З початку серпня і з метою задоволення негайних потреб партії Veklury будуть надані державам-членам і Великобританії з координації та підтримки Комісії", йдеться в заяві.

Комісія профінансує контракт на загальну суму 63 млн євро через механізм для надзвичайних ситуацій. Це забезпечить лікування приблизно 30 тисяч пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19.

"Це допоможе покрити поточні потреби протягом наступних декількох місяців, забезпечивши при цьому справедливий розподіл на рівні ЄС на основі ключа розподілу з урахуванням рад Європейського центру запобігання і контролю захворювань", пояснили в Єврокомісії.

Комісія також готує спільні закупівлі для подальших поставок ліків, які, як очікується, покриють додаткові потреби і поставки з жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Євросоюз дозволив продавати Ремдесивір" від коронавірусу, проте його викупила Адміністрація Трампа.

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