Єврокомісія купила препарат Ремдесивір від коронавірусу для країн ЄС на 63 млн євро

Європейська комісія підписала контракт з фармацевтичною компанією Gilead на поставку лікарського засобу Ремдесивір, який показав позитивний результат, для лікування коронавірусу в той час, як США почали масово тестувати вакцини від коронавірусу на людях. Про це "Європейської правді" повідомили в прес-службі ЄК. "Veklury був першим авторизованим на рівні ЄС засобом для лікування COVID-19. З початку серпня і з метою задоволення негайних потреб партії Veklury будуть надані державам-членам і Великобританії з координації та підтримки Комісії", – йдеться в заяві. Комісія профінансує контракт на загальну суму 63 млн євро через механізм для надзвичайних ситуацій. Це забезпечить лікування приблизно 30 тисяч пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. "Це допоможе покрити поточні потреби протягом наступних декількох місяців, забезпечивши при цьому справедливий розподіл на рівні ЄС на основі ключа розподілу з урахуванням рад Європейського центру запобігання і контролю захворювань", – пояснили в Єврокомісії. Комісія також готує спільні закупівлі для подальших поставок ліків, які, як очікується, покриють додаткові потреби і поставки з жовтня. Як повідомляли Українські Новини, раніше Євросоюз дозволив продавати Ремдесивір" від коронавірусу, проте його викупила Адміністрація Трампа.