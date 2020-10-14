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  • У Великобританії зафіксували перший випадок повної втрати слуху внаслідок COVID-19
14 жовтня 2020, середа, 19:12 5
Наука 2020-10-14T19:30:02+03:00
Українські Новини
У Великобританії зафіксували перший випадок повної втрати слуху внаслідок COVID-19

У Великобританії зафіксували перший випадок повної втрати слуху внаслідок COVID-19

Константин Долгий
Коронавірус, Covid-19, наслідки коронавірусу, ковід, втрата слуху
Дослідження. Фото: depositphotos.com
Дослідження. Фото: depositphotos.com

Фахівці з Великобританії вперше зіткнулися з ситуацією, коли коронавірусна інфекція COVID-19 стала причиною втрати слуху у пацієнта у той час, як українські лікарі розповіли, як коронавірус прискорює негативні процеси в тілі людини.

Про це пише Хайтек+ з посиланням на медичний журнал BMJ Case Report.

Випадок втрати слуху зафіксували у 45-річного пацієнта, який напередодні переніс тяжку форму коронавірусної інфекції. Під час лікування він переніс кисневу терапію на апараті штучної вентиляції легенів, переливання крові і вживання таких препаратів, як стероїди і ремдесивір.

Зазначається, що вже через тиждень після того пацієнта перевели з реанімаційного відділення він почав скаржитися на шум в лівому вусі, а через деякий час заявив про повну втрату слуху.

Фахівці взялися вивчати цей випадок. За їх словами, перехворів COVID-19 чоловік не мав будь-яких проблем зі здоров'ям, крім астми. Лікарі також упевнені, що лікування коронавірусної інфекції не могло сприяти втраті слуху.

Під час досліджень вдалося виявити у пацієнта сенсоневральну втрату слуху в лівому вусі. При такому діагнозі, як правило, у людини пошкоджено або внутрішнє вухо, або слуховий нерв.

Вчені роблять висновки, що збудник COVID-19 - коронавірус SARS-CoV-2 - здатний проникати в клітини внутрішнього вуха людини, тим самим викликаючи сильне запалення або ж загибель тканин слухового нерва.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вчені з Медичної школи Університету Колорадо і Єльського університету в США виявили можливість нового коронавірусу проникати в тканини головного мозку людини, де вірус починає займатися самокопіюваннм за допомогою нейронів.

Також повідомлялося, що фахівці з Університету Арізони виявили єдину відому на сьогодні корисна властивість коронавірусу нового типу SARS-CoV2-2.

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