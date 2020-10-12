Викликає хвороби на 10 років раніше. Лікарі розповіли про ще одну небезпеку коронавірусу

У людей, які перехворіли на коронавірус, в організмі можуть прискоритися хворобливі процеси, які могли б проявитися тільки через 10 років. Про це Обозревателю розповів головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

Так, він повідомив, що коронавірус запускає системне запалення, виснажує організм і дає збій. Зараз в рази тяжчі пацієнти, ніж були раніше.

"Він може спровокувати проблему, яка можливо, вистрілила б через років 5-10. У одного пацієнта, 50 років, коронавірус спровокував коронарит (запалення стінок коронарних артерій серця). Зробили стентування однієї артерії і замінили клапан. Хоча він сам лікар, веде здоровий спосіб життя і досить добре харчується", - сказав головлікар.

Також Жиравецький зазначив, що коронавірус збільшує ризики погіршення будь-яких хвороб.

"У кого була початкова ниркова недостатність - вона перейде в гіршу, хто мав проблеми з печінкою - вони погіршаться, з гіпертонією - збільшиться ризик інсульту. Коронавірус збільшує ризики всього", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, кафе, клуби і ресторани будуть закриватися о 22:00 в "червоних" і "помаранчевих" зонах.

Також відсьогодні в Україні діє оновлене зонування.

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