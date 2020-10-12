підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
  • Новини
  • Наука
  • Викликає хвороби на 10 років раніше. Лікарі розповіли про ще одну небезпеку коронавірусу
12 жовтня 2020, понеділок, 08:27 7
Наука 2020-10-12T09:00:02+03:00
Українські Новини
Викликає хвороби на 10 років раніше. Лікарі розповіли про ще одну небезпеку коронавірусу

Викликає хвороби на 10 років раніше. Лікарі розповіли про ще одну небезпеку коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, наслідки коронавірусу, ускладнення від ковіду
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У людей, які перехворіли на коронавірус, в організмі можуть прискоритися хворобливі процеси, які могли б проявитися тільки через 10 років. Про це Обозревателю розповів головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

Так, він повідомив, що коронавірус запускає системне запалення, виснажує організм і дає збій. Зараз в рази тяжчі пацієнти, ніж були раніше.

"Він може спровокувати проблему, яка можливо, вистрілила б через років 5-10. У одного пацієнта, 50 років, коронавірус спровокував коронарит (запалення стінок коронарних артерій серця). Зробили стентування однієї артерії і замінили клапан. Хоча він сам лікар, веде здоровий спосіб життя і досить добре харчується", - сказав головлікар.

Також Жиравецький зазначив, що коронавірус збільшує ризики погіршення будь-яких хвороб.

"У кого була початкова ниркова недостатність - вона перейде в гіршу, хто мав проблеми з печінкою - вони погіршаться, з гіпертонією - збільшиться ризик інсульту. Коронавірус збільшує ризики всього", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, кафе, клуби і ресторани  будуть закриватися о 22:00  в "червоних" і "помаранчевих" зонах.

Також відсьогодні в Україні діє оновлене зонування.

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 наслідки коронавірусу ускладнення від ковіду

Відсьогодні в Україні діє оновлене зонування. Повний список змін
Долар падає в ціні. Офіційний курс валют на сьогодні
Новини
Синоптики попередили про туман і погіршенні видимості на дорогах 09:03
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу 09:02 Інфографіка
Намагався зробити Селфі. В Одесі хлопець заліз на дах "товарняка" і отримав тяжкі опіки 08:41
Харківська міськрада спростувала чутки про погіршення здоров'я Геннадія Кернеса 08:31
Україна на карантині 214 днів. Які обмеження діють в епідзонах 08:25
більше новин
Харківська міськрада спростувала чутки про погіршення здоров'я Геннадія Кернеса 08:31
Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes/
Терехов приховує, що Кернес у важкому стані і не може розмовляти, — Родзинський 13:39
Роман Гах від "Слуги народу" перемагає "динозаврів" в Борщагівській ОТГ, - експерт 15:58
“Батьківщина” проконтролює реконструкцію скверу ім. Чкалова на прохання киян 16:46
Труханов передав Іверському монастирю право постійного користування ділянкою на 2 га землі 15:31
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19 12:09 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok