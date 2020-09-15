У США виявили можливість коронавірусу проникати в головний мозок і копіювати самого себе

Фахівці з Медичної школи Університету Колорадо і Єльського університету в США виявили підтвердження того, що коронавірус здатний впливати на мозок, тоді як медики допустили можливість коронавірусу провокувати виникнення цукрового діабету

Повідомлення про відповідне дослідження опублікував портал Live Science, передають Українські Новини.

Незважаючи на давно відому інформацію про те, що коронавірус нового типу SARS-CoV-2 має зв'язок з різними захворюваннями головного мозку, досі вчені мали незначні свідчення того, що сам вірус здатний вторгатися в мозок.

Під час своєї роботи автори дослідження використовували розкриті тканини головного мозку трьох пацієнтів, які померли від коронавірусної інфекції COVID-19. Крім цього дослідження проводилися на мишах і групі органоїдів - клітинах, вирощуваних в лабораторії.

З'ясувалося, що вірус може використовувати білок АСЕ2 для того, щоб проникнути в нейрони, з яких складається головний мозок. Завдяки електронному мікроскопу вчені побачили, що уражені коронавірусом клітини починають відтворювати вірус. Автори дослідження пояснюють це тим, що SARS-CoV-2 "захопив" механізми нейрона і став копіювати самого себе.

"Ми не знаємо, чи відбуваються подібні події у інфікованих людей, хоча існують деякі свідчення того, що вони можуть бути ", - розповіла керівник дослідження Акіко Івасаки.

З її слів, поруч з інфікованими клітинами були виявлені процеси, які вчені назвали "невеликі інсульти" - вірус забирав у клітин кисень, що викликало відмирання. Вмираючі таким чином нейрони можуть викликати ланцюгову реакцію, яка призведе до утворення запального процесу в головному мозку.

Зазначається, що в експериментах з мишами вчені розділили гризунів на дві групи. Першою вони експресували рецептор АЕС2 в головний мозок, а другий - в легені. Заражені миші з першої групи стали дуже швидко втрачати вагу і померли вже через 6 днів після початку експерименту. Друга група змогла вижити.

Після розтину вчені виявили, що у мишей з інфекцією головного мозку розташування кровоносних судин в головному мозку різко змінилося, імовірно для перенаправлення крові в ті ділянки мозку, де знаходилися уражені коронавірусів клітини.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці з Гонконзького університету заявили про перший на території Гонконгу випадко повторного зараження коронавірусною інфекцією в однієї людини.

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